Зеленський провів засідання Ставки: що обговорювали

На Ставці верховного головнокомандувача зосередились на двох головних темах.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 19 червня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це президент повідомив у Telegram.

"Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті та бригадах наступу. Доповідали Сирський, Тарнавський, Залужний, Буданов: оперативна обстановка, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час", - розповів глава держави.

Президент також повідомив, що міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань.

Нагадаємо, армія РФ здійснила ракетний удар по Херсону: згоріли 10 автобусів, є пошкодження будинків.

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