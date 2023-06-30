Алла Костромичева стала мамой и рассекретила имя ребенка

Известная украинская топмодель Алла Костромичева поделилась счастливой новостью – она стала мамой во второй раз.

Радостное известие своим поклонникам знаменитость сообщила на своей странице в Instagram. Костромичева опубликовала трогательную фотографию, где вместе со своим мужем, держит среди ладоней ножку новорожденного малыша.

Долго скрывать пол ребенка модель не стала – у нее родилась дочь. Более того, Алла сразу сообщила, какое имя они с любимым дали девочке.

"Аврора", – подписала кадр Костромичева.

Алла Костромичева вторично стала мамой / Фото: instagram.com/alla

В комментариях звездные друзья и поклонники сразу же поздравили Аллу с пополнением в семье.

Поздравляю! (Леся Никитюк)

Поздравляем! Какое счастье! (MamaRika)

Я так счастлива за тебя! (Ирина Сопонару)

Поздравляем с чрезвычайным счастьем (Ирина Монатик)

Напомним, что Алла Костромичева состоит в браке с итальянским бизнесменом Джейсоном Капоне. Супруги в браке уже семь лет и вместе воспитывают семилетнего сына Сальваторе.

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