Алла Костромичева стала мамой и рассекретила имя ребенка

Модель родила девочку.
Известная украинская топмодель Алла Костромичева поделилась счастливой новостью – она стала мамой во второй раз.
Радостное известие своим поклонникам знаменитость сообщила на своей странице в Instagram. Костромичева опубликовала трогательную фотографию, где вместе со своим мужем, держит среди ладоней ножку новорожденного малыша.
Долго скрывать пол ребенка модель не стала – у нее родилась дочь. Более того, Алла сразу сообщила, какое имя они с любимым дали девочке.
"Аврора", – подписала кадр Костромичева.
В комментариях звездные друзья и поклонники сразу же поздравили Аллу с пополнением в семье.
- Поздравляю! (Леся Никитюк)
- Поздравляем! Какое счастье! (MamaRika)
- Я так счастлива за тебя! (Ирина Сопонару)
- Поздравляем с чрезвычайным счастьем (Ирина Монатик)
Напомним, что Алла Костромичева состоит в браке с итальянским бизнесменом Джейсоном Капоне. Супруги в браке уже семь лет и вместе воспитывают семилетнего сына Сальваторе.
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