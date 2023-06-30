Алла Костромічова вдруге стала мамою та розсекретила ім'я дитини

Модель народила дівчинку.
Відома українська топмодель Алла Костромічова поділилася щасливою новиною - вона стала мамою вдруге.
Радісну звістку своїм прихильникам знаменитість повідомила на своїй сторінці в Instagram. Костромічова опублікувала зворушливу світлину, де разом зі своїм чоловіком, тримає поміж долонь ніжку новонародженого маля.
Довго приховувати стать дитини модель не стала - у неї народилася донечка. Та, ба більше, Алла одразу повідомила, яке ім'я вони з коханим дали дівчинці.
"Аврора", - підписала кадр Костромічова.
У коментарях зіркові друзі та прихильники одразу ж привітали Аллу з поповненням у родині.
- Вітаю! (Леся Нікітюк)
- Вітаємо! Яке щастя! (MamaRika)
- Я так щаслива за тебе! (Ірина Сопонару)
- Вітаємо з надзвичайним щастям (Ірина Монатік)
Нагадаємо, що Алла Костромічова перебуває у шлюбі з італійським бізнесменом Джейсоном Капоне. Подружжя у шлюбі вже сім років та разом виховує семирічного сина Сальваторе.
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