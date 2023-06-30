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Алла Костромічова вдруге стала мамою та розсекретила ім'я дитини

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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636
Час на прочитання
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Алла Костромічова вдруге стала мамою та розсекретила ім'я дитини

Алла Костромічова вдруге вагітна / Фото: instagram.com/alla

Модель народила дівчинку.

Відома українська топмодель Алла Костромічова поділилася щасливою новиною - вона стала мамою вдруге. 

Радісну звістку своїм прихильникам знаменитість повідомила на своїй сторінці в Instagram. Костромічова опублікувала зворушливу світлину, де разом зі своїм чоловіком, тримає поміж долонь ніжку новонародженого маля. 

Довго приховувати стать дитини модель не стала - у неї народилася донечка.  Та, ба більше, Алла одразу повідомила, яке ім'я вони з коханим дали дівчинці.

"Аврора", - підписала кадр Костромічова.

Алла Костромічова вдруге стала мамою / © instagram.com/alla
Алла Костромічова вдруге стала мамою / Фото: instagram.com/alla

У коментарях зіркові друзі та прихильники одразу ж привітали Аллу з поповненням у родині.

  • Вітаю! (Леся Нікітюк)
  • Вітаємо! Яке щастя! (MamaRika)
  • Я так щаслива за тебе! (Ірина Сопонару)
  • Вітаємо з надзвичайним щастям (Ірина Монатік)

Нагадаємо, що Алла Костромічова перебуває у шлюбі з італійським бізнесменом Джейсоном Капоне. Подружжя у шлюбі вже сім років та разом виховує семирічного сина Сальваторе. 

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Дата публікації
Перегляди
636
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