Алла Костромічова вдруге стала мамою та розсекретила ім'я дитини

Відома українська топмодель Алла Костромічова поділилася щасливою новиною - вона стала мамою вдруге.

Радісну звістку своїм прихильникам знаменитість повідомила на своїй сторінці в Instagram. Костромічова опублікувала зворушливу світлину, де разом зі своїм чоловіком, тримає поміж долонь ніжку новонародженого маля.

Довго приховувати стать дитини модель не стала - у неї народилася донечка. Та, ба більше, Алла одразу повідомила, яке ім'я вони з коханим дали дівчинці.

"Аврора", - підписала кадр Костромічова.

Алла Костромічова вдруге стала мамою / Фото: instagram.com/alla

У коментарях зіркові друзі та прихильники одразу ж привітали Аллу з поповненням у родині.

Вітаю! (Леся Нікітюк)

Вітаємо! Яке щастя! (MamaRika)

Я так щаслива за тебе! (Ірина Сопонару)

Вітаємо з надзвичайним щастям (Ірина Монатік)

Нагадаємо, що Алла Костромічова перебуває у шлюбі з італійським бізнесменом Джейсоном Капоне. Подружжя у шлюбі вже сім років та разом виховує семирічного сина Сальваторе.

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