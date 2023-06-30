Липневий саміт НАТО і “сюрприз” для України: експерт прокоментував нюанси

Україна зараз очікує липневого саміту НАТО і заяв, підкріплених конкретними діями. Йдеться, зокрема, про членство в Альянсі, яке має бути політичним рішенням.

Про це розповів у ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт та аналітик Дмитро Снєгирьов.

За його словами, українська сторона чітко окреслила ті питання, які мали б бути озвучені під час саміту НАТО: “Це гарантії того, що Україна отримає членство в НАТО, якщо не на цьому саміті, то відповідно на майбутньому. Також українська сторона наполягає на тому, що це має бути політичне рішення. Тобто пустопорожні розмови про так звані гарантії безпеки мають бути підкріплені конкретними кроками з боку країн НАТО”.

Єдина складність процесу, вважає експерт, полягає в тому, що рішення щодо вступу України приймається колегіально: “Тобто навіть позиція однієї окремої країни, наприклад, Угорщини може заблокувати певним чином прийняття рішення щодо вступу України до НАТО”.

Українська сторона наполягає на так званому шведському варіанті вступу до Альянсу, тобто відсутності проміжного періоду — ПДЧ: “Це потрібно Україні. Збройні сили наочно продемонстрували, що українська армія відповідає стандартам НАТО. Більше того — за оцінками спеціалістів, ЗСУ наразі є однією з найбільш боєздатних армій на європейському континенті”.

Нагадаємо, прем'єрка Естонії Кая Каллас заявила про "сюрприз" для України на саміті НАТО у Вільнюсі під час спільної пресконференції Каллас і генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Раніше Єнс Столтенберг заявив, що перемога України є умовою змістовного обговорення членства України в Альянсі.

Натомість міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Київ визнає, що вступ до НАТО неможливий, поки триває конфлікт, але вже необхідно зробити рішучі кроки щодо членства в майбутньому. Тож Україна очікує отримати гарантію запрошення в Альянс на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня.

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