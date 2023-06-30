На Херсонщині окупанти посилили мародерство: це може свідчити про новий "жест доброї волі"

Наталя Гуменюк зауважила, що окупанти завжди грабують все, що можуть, перед своїм відступом.

На окупованій частині Херсонщини почастішали випадки мародерства і захоплення у полон цивільних за викуп окупантами, що може свідчити про підготовку до так званого "жесту доброї волі".

Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі "Радіо Свобода".

"Це (масове мародерство. – Ред.) може не в прямий спосіб підтверджувати те, що вони готуються до певного жесту доброї волі, оскільки ми спостерігали неодноразово, що як тільки у них посилюються заходи мародерства, це означає, що вони вже розуміють – скоро їх тут не буде", – зазначила Гуменюк.

За її словами, на окупованій частині Херсонщині російським силам "нині немає звідки підтягувати додаткові резерви, та й не потрібно цього робити".

"Сформоване угруповання військ на тот момент, коли вони очікували будь-яких активний дій від Сил оборони було досить потужне. Їх перебуває там достатньо, щоб розсередитись на три напрямки: постачати резерв на схід, бути міцними на Запорізькому напрямку та тримати оборону на Дніпровському напрямку", – пояснює представниця ОК "Південь".

Одночасно, українські військові "методично працюють над тим, щоб зменшувати російський потенціал і на прикладі обстрілу Чонгарского мосту позбавити їх можливості підтягувати резерви".

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що у селищі Нижні Сірогози на окупованій території Херсонщини з метою отримання викупу росіяни помістили під варту близько сотні місцевих підприємців та інших заможних місцевих мешканців. Також Маляр заявила про цілі склади награбованого ворогом на Херсонщині.

У Центрі нацспротиву повідомляли, що перед підривом Каховської ГЕС окупанти активізували мародерство на Херсонщині та вивозили награбоване в напрямку Криму.

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