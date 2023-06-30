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На Харківщині дитині відірвало пальці: вибухнув боєприпас

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Харківщині дитині відірвало пальці: вибухнув боєприпас

На Харківщині школяр опинився у лікарні через вибух боєприпаса. / Фото: УНІАН

Підлітка шпиталізували.

У Харківській області вночі проти 30 червня 13-річном школяреві відірвало пальці руки внаслідок вибуху боєприпаса.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"03:30 у селищі Панютине Лозівського району стався нещасний випадок, пов’язаний з вибухом боєприпасу, тип якого встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Постраждав підліток. Його шпиталізували до лікарні. Медики встановили діагноз - травматична ампутація пальців лівої кисті

У ДСНС нагадали, що на звільнених територіях залишається чимало боєприпасів. У разі виявлення, необхідно зателефонувати "101" або "102".

Як повідомлялося, у Південному Харківського району 7-річний хлопчик грався з невідомим предметом, схожим на патрон. Він здетонував під час удару об стіну. Дитина отримала поранення.

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Дата публікації
Перегляди
325
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