На Рівненщині 5-річний хлопчик напився бензину: переплутав з лимонадом

У Здолбунові на Рівненщині п’ятирічний хлопчик опинився у лікарні після того, як напився бензину. Дитина сплутала його з солодким напоєм.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

Зазначається, що інцидент стався ввечері 20 червня. Поліцію про шпиталізацію хлопчика повідомили медики. За словами лікарів, дитина опинилася у медзакладі після вживання токсичних речовин з необережності.

Поліцейські з’ясували, що дідусь поїхав косити траву поблизу лісу разом із онуком і його мамою. Дорослі не встигли зогледітися, як хлопчик дістав із машини пластикову пляшку з-під солодкого напою, де був бензин. Дитина встигла зробити ковток. Мама одразу викликала на допомогу медиків.

Наразі потерпілий хлопчик перебуває під наглядом медиків. Його життю нічого не загрожує.

Як повідомлялося, на Полтавщині, у селі Сліпорід-Іванівка 20 червня, у водоймі виявили тіло 9-річної дівчинки без ознак життя. Попередньо, школярка занурилася під воду, однак на поверхню не виринула.

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