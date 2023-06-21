"Другий король антисемітизму після Гітлера": Зеленський - про цинічну заяву Путіна

За спостереженнями журналіста, Зеленському, який втратив багатьох своїх родичів під час Голокосту, було важко коментувати заяву Путіна.

Глава держави Володимир Зеленський відреагував на цинічну заяву російського диктатора Володимара Путіна, що він є "ганьбою єврейського народу". Український президент назвав очільника Кремля "другим королем антисемітизму після Гітлера".

Про це він сказав під час інтерв'ю BBC.

Журналіст, який розмовляв із Зеленським, розповів, що коментуючи цинічні слова Путіна, він глибоко вдихнув, опустив голову і через кілька секунд сказав, що не зовсім упевнений, як правильно відповісти на запитання.

"Ніби він не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але це ніби він другий король антисемітизму після Гітлера. Це говорить президент. Цивілізований світ не може так говорити. Але мені було важливо почути реакцію світу, і я вдячний за підтримку", - сказав він.

Цинічна заява Путіна про Зеленського

Нагадаємо, минулого тижня під час пленарного засідання в рамках Петербурзького економічного форуму російський диктатор Володимир Путін назвав українського президента Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу".

Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів Путіну на його слова про українського президента. Він заявив, що "пишається президентом Зеленським, що він не втік і робить все для допомоги українському народу".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.