ЗСУ наступали на двох ділянках фронту: в ISW розповіли подробиці

Протягом минулої доби, 20 червня, українські Збройні сили вели контрнаступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту.

Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці з посиланням на український Генштаб повідомили, що ЗСУ продовжують наступальні дії на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями, а також на заході Запорізької області.

Своєю чергою, російське Міністерство оборони заявило, що підрозділи Східного угруповання військ відбили чотири українські штурми біля Оріхова Запорізької області та на заході Донецької області.

За словами з аступниці міністра оборони України Ганни Маляр, російські окупанти спрямували значні сили, щоб зупинити український наступ, що ускладнює просування ЗСУ. Представниця відомства наголошує: українські операції, які тривають, мають низку завдань, що не зосереджені виключно на звільненні території. Вона наголошує, що українські сили ще мають розпочати основну фазу контрнаступальних операцій.

Контрнаступ ЗСУ

Зранку 21 червня речник Генштабу Збройних сил Андрій Ковальов повідомив, що військові продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Українські оборонці мають частковий успіх.

Секретар РНБО Олексій Данілов каже, що головним пріоритетом Збройних сил України під час наступу є "артилерійське знекровлення" російських військ і максимальне знищення артилерійських та інших систем вогневого ураження та їх розрахунків.

Також заступниця очільника Міністерства оборони Ганна Маляр повідомляла, що росіяни підтягнули свої сили та намагаються здійснювати активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках. Вони хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

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