Розмитнення авто через "Дію": коли стане доступною нова послуга

У Мінцифри доопрацьовують законопроєкт, щоб знайти "безкорупційну формулу" для розмитнення авто через застосунок.

Розмитнення авто через застосунок "Дія" стане доступним 2023 року – над цим саме працює Мінцифри разом із митницею.

Про це у ефірі програми "Сніданок з 1+1" розповів керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

Банік назвав приблизні терміни запуску в "Дії" послуги з розмитнення автомобілів.

"Ми протягом цього року це зробимо. Зараз точно сказати, в який місяць – досить складно. Це така велика титанічна реформа, над якою ми працюємо разом з митницею", – сказав керівник із розвитку електронних послугу Мінцифри.

Він запевнив, що послуга з розмитнення авто онлайн допоможе побороти корупцію, з якою українці часто стикаються на митниці.

"Усі розуміють, що митниця – історично досить корумпована історія. За оцінками, рівень корупції там складає від 50 до 150 мільйонів доларів на рік. Якраз розмитнення авто, над яким ми працюємо, полягатиме в тому, щоб прибрати можливості і потреби, щоб була корупція при розмитненні автомобіля", – розповів Банік.

Він зазначив, що послугу з розмитнення авто онлайн буде запущено дуже швидко, тільки-но Верховна Рада ухвалить необхідний для цього законопроєкт.

"Все буде суперспрощено. Зараз ми доопрацьовуємо законопроєкт, щоб знайти цю безкорупційну остаточну формулу, погодити її з депутатами. Тільки-но законопроєкт буде ухвалено, тоді ми дуже швидко запустимось із розмитненням", – повідомив представник Мінцифри.

Мстислав Банік про нові послуги у застосунку Дія

Як працюватиме послуга з розмитнення авто в "Дії"

Зауважимо, раніше очільник Мінцифри Михайло Федоров пояснив, як працюватиме послуга з розмитнення авто в "Дії". Слід буде ввести в застосунку рік виробництва авто, марку, модель, об’єм двигуна та додати "певні додаткові критерії, які є незмінними". Застосунок сам підрахує вартість розмитнення і цю суму можна буде одразу сплатити онлайн. Після розмитнення інформація автоматично потраплятиме до всіх відповідних держорганів.

Додамо, що на сьогодні в "Дії" доступна послуга обміну і відновлення посвідчення водія. Скористатися послугою можуть водії-новачки, у яких закінчився термін дії першого посвідчення завдовжки два роки, а також ті, хто загубив чи пошкодив посвідчення водія, змінив прізвище або просто хоче користуватися цифровим документом.

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