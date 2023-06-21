На Дніпропетровщині зафіксовано рух російських дронів

В регіоні о 08:45 було оголошено "тривогу".

У середу, 21 червня, у Дніпропетровській області під час повітряної тривоги було зафіксовано рух ворожих безпілотників.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Увага! На заході Дніпропетровської області - ворожі БпЛА! Імовірнісь роботи ППО", - йдеться у повідомленні.

До слова, станом на 08:50 21 червня повітряну тривогу оголошено лише на Дніпропетровщині. Вона розпочалася о 08:45.

Мапа тривог станом на 08:50 середи, 21 червня.

Слід зауважити, що у Повітряних силах також інформували про ймовірність застосування ворогом ударних БпЛА у Херсонській, Кіровоградській та Полтавській областях. Втім, у регіонах наразі "тривогу" не оголошено.

Нагадаємо, вночі 21 червня в низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Російські війська завдали ударів з північного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Знищено шість дронів. Усі - в Хмельницькій області.

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