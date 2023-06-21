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Втрати армії РФ становлять 222 тисячі: Генштаб оновив дані

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Втрати армії РФ становлять 222 тисячі: Генштаб оновив дані

Знищено 222 тис. солдатів армії Російської Федерації. / Фото: Associated Press

Знищено ще 35 ворожих дронів.

Від 24 лютого 2022 року ЗСУ знищили 222 000 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 540 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

  • особового складу - близько 222 000 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків - 4006 (+9) од,
  • бойових броньованих машин - 7771 (+21) од,
  • артилерійських систем - 3920 (+32) од,
  • РСЗВ - 615 (+1) од,
  • засоби ППО - 375 (+3) од,
  • літаків  - 314 (+0) од,
  • гелікоптерів - 306 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3428 (+35),
  • крилаті ракети - 1214 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6667 (+22) од,
  • спеціальна техніка -  539 (+8).

Нагадаємо, розпочалася 483 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Армія ворога зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.

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Дата публікації
Перегляди
2726
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