Втрати армії РФ становлять 222 тисячі: Генштаб оновив дані

Від 24 лютого 2022 року ЗСУ знищили 222 000 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 540 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу - близько 222 000 (+540) осіб ліквідовано,

танків - 4006 (+9) од,

бойових броньованих машин - 7771 (+21) од,

артилерійських систем - 3920 (+32) од,

РСЗВ - 615 (+1) од,

засоби ППО - 375 (+3) од,

літаків - 314 (+0) од,

гелікоптерів - 306 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3428 (+35),

крилаті ракети - 1214 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6667 (+22) од,

спеціальна техніка - 539 (+8).

Нагадаємо, розпочалася 483 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації. Армія ворога зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень.

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