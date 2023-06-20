Данілов назвав головний пріоритет ЗСУ під час наступу

Українські військові поступово просуваються вперед до цілей, які були визначені командуванням.

Головним пріоритетом Збройних сил України є "артилерійське знекровлення" російських військ і максимальне знищення артилерійських та інших систем вогневого ураження та їх розрахунків.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

Також читайте Блінкен анонсував новий пакет військової допомоги для України

"Одним із головних пріоритетів СОУ на цей час є передусім "артилерійське знекровлення" російських окупаційних військ, максимальне знищення артилерійських та інших систем вогневого ураження та їх розрахунків для розчищення театру бойових дій для операцій СОУ. Знищення російських пунктів управління, складів боєприпасів, палива, продовольства, маршрутів забезпечення. Така робота українськими захисниками виконується на відмінно. Показники знищення ворожої техніки досягли чи не максимальних показників від моменту початку війни", - пише він.

Секретар РНБО зазначив, що українські військові поступово просуваються вперед до цілей, які були визначені командуванням, намагаюсь максимально зберегти життя військовим і цивільним. "М’ясні штурми" - це російська прерогатива пригожинсько-герасимовського стилю ведення війни", - наголосив Данілов.

Він зазначив, що наразі Сили оборони ведуть наступальні дій, але на деяких ділянках фронту ЗСУ перебувають в обороні.

"Російські окупаційні війська активно протидіють наступу СОУ шляхом максимальної активізації бойових дій на сході в Донецькому операційному районі (в районі Мар’янки та Авдіївки), підтягуючи резерви, в першу чергу, з повітряно-десантних військ. Мета - повне захоплення Донецької та Луганської областей і відтягування сил і засобів СОУ від інших напрямків", - зауважив Данілов.

За словами секретаря РНБО, російські загарбники концентрують свої сили на півдні, вибудовуючи щонайменше трирівневу систему фортифікації з проведенням безпрецедентного за масштабами мінування територій на найбільш критичному для себе Купянсько-Лиманському напрямку з метою убезпечення створення умов з "перерізання" так званого "сухопутного коридору" в Крим.

Також Данілов відзначив українські сили спротиву, які наразі перебувають на окупованих територіях і допомагають військовим звільняти території.

"Путін продовжує вірити в перемогу своєї так званої "другої армії" так само, як Гітлер 1945-го вірив у перемогу Вермахту, що призведе до тих самих наслідків. Компромісів не передбачено, альтернативи бункеру не існує", - резюмував Данілов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступниця очільника Міністерства оборони Ганна Маляр заявила, що ворог суцільно заміновує поля. Є інформація, що противник мінує цивільні населені пункти на Запоріжжі. І це є не лише проблемою для ЗСУ та для здійснення контрнаступу.

Крім того, ми раніше інформували, що українські війська просуваються на Таврійському напрямку і за добу 19 червня завдали російським окупантам великих втрат у техніці та живій силі.

Читайте також: