Блінкен анонсував новий пакет військової допомоги для України

Голова Держдепу США заявив, що Вашингтон продовжить виконувати свої зобов’язання, зокрема у військовій сфері.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що оприлюднить новий пакет допомоги Україні в середу, 21 червня.

Деталі нового пакету будуть оголошені на конференції, спрямованій на заохочення приватних компаній інвестувати у відновлення України після вторгнення Росії, інформує Reuters.

Конференція, на які обговорюватимуть відновлення України, відбудеться в Лондоні в середу і четвер, коли понад 1000 іноземних офіційних осіб із понад 60 держав разом із бізнесменами та світовими інвесторами обговорять шляхи допомоги країні.

"Президент Байден сказав, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, і Британія та США глибоко віддані цьому", - сказав Блінкен на пресконференції разом із британським міністром закордонних справ Джеймсом Клеверлі у вівторок.

"Ми продовжуватимемо виконувати свої зобов’язання, зокрема через новий пакет військової допомоги від США, про який я зможу оголосити завтра", - сказав голова Держдепу.

Обидва міністри закордонних справ підкреслили, що конференція буде зосереджена на тому, щоб заохотити приватний сектор використовувати свої ресурси для прискорення відновлення України, але за умови, що Київ має виконати свою роль, продовжуючи реформи, а світ має знайти спосіб запропонувати компаніям страхування від війни, пошкодження та руйнування.

"Конференція переважно присвячена створенню умов, необхідних для захисту інвестицій державного сектору та грошей приватного сектору для фінансування реконструкції", - сказав Клеверлі.

"Суть проведення конференції полягає в тому, що Велика Британія використала свій досвід як глобальний центр фінансових послуг, зокрема як глобальний центр страхування", - додав голова МЗС Британії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія планує виділити Україні €50 мільярдів фінансової допомоги у вигляді грантів і кредитів.

Крім того, ми раніше інформували, що частина переданої Україні зброї була непридатною для використання, а оплачені авансом контракти на сотні мільйонів доларів ще не виконані.

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