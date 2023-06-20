Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи для Украины

Глава Госдепа США заявил, что Вашингтон продолжит выполнять свои обязательства, в том числе в военной сфере.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что обнародует новый пакет помощи Украине в среду, 21 июня.

Детали нового пакета будут объявлены на конференции, направленной на поощрение частных компаний инвестировать в восстановление Украины после вторжения России, сообщает Reuters.

Конференция, на которую будут обсуждать восстановление Украины, состоится в Лондоне в среду и четверг, когда более 1000 иностранных официальных лиц из более 60 государств вместе с бизнесменами и мировыми инвесторами обсудят пути помощи стране.

"Президент Байден сказал, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько это потребуется и Британия и США глубоко привержены этому", — сказал Блинкен на пресс-конференции вместе с британским министром иностранных дел Джеймсом Клеверли во вторник.

"Мы будем продолжать выполнять свои обязательства, в том числе через новый пакет военной помощи от США, о котором я смогу объявить завтра", — сказал глава Госдепа.

Оба министра иностранных дел подчеркнули, что конференция будет сосредоточена на том, чтобы поощрить частный сектор использовать свои ресурсы для ускорения восстановления Украины, но при условии, что Киев должен выполнить свою роль, продолжая реформы, а мир должен найти способ предложить компаниям страхования от войны повреждения и разрушение.

"Конференция в основном посвящена созданию условий, необходимых для защиты инвестиций государственного сектора и денег частного сектора для финансирования реконструкции", — сказал Клеверли.

"Суть проведения конференции состоит в том, что Великобритания использовала свой опыт как глобальный центр финансовых услуг, в том числе, как глобальный центр страхования", — добавил глава МИД Британии.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия планирует выделить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи в виде грантов и кредитов.

Кроме того, мы ранее информировали, что часть переданного Украине оружия была непригодна для использования, а оплаченные авансом контракты на сотни миллионов долларов еще не выполнены.

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