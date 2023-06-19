Эксперт спрогнозировал, предоставит ли Израиль Украине танки Merkava

Израиль рассматривает вариант продажи танков Merkava двум странам в Восточной Европе. Речь идет, в частности, о Польше и Европе.

Вероятность этого спрогнозировал военный эксперт Андрей Крамаров.

По его словам, чем больше Украина получит современные танки, тем лучше.

"Танки Merkava Израиль не экспортировал за исключением Сингапура. Эта страна имеет на вооружении примерно 25 этих машин в последней модификации Merkava Mk.4. Сейчас говорится о 200 машинах Merkava Mk.2 и Merkava Mk.3, снятых с хранения, которые должны экспортироваться Израилем ", – говорится в сообщении.

Эксперт ставит под сомнение, что Израиль так быстро сделает такой шаг от довольно ограниченного участия в помощи Украине до предоставления наступательного оружия – танков.



"Сейчас страны-партнеры Украины из Восточноевропейского блока понимают, что в Европе продолжается большая война и нужно усиливать свою оборону. Ранее они передали нам со своих складов хранения советские модернизированные танки Т-72. И теперь, предположил он, возможно, они планируют пополнить свой парк уже более эффективной бронетехникой", — говорит он.

Между тем старые танки Merkava, изготовленные в Израиле, вскоре будут проданы двум иностранным армиям. Часть бронетехники отправится в Европу.

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