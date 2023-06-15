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Израиль продает более 200 старых танков: часть отправится в Европу — СМИ

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Израиль продает более 200 старых танков: часть отправится в Европу — СМИ

Израиль продает более 200 старых танков Merkava / Фото: Associated Press

Названия стран, приобретающих израильскую бронетехнику, не указывают, учитывая "деликатность" соглашения.

Старые танки Merkava, изготовленные в Израиле, скоро будут проданы двум иностранным армиям. Часть бронетехники отправится в Европу.

Об этом сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на источники в Минобороны страны.

По информации журналистов, Министерство обороны США должно вскоре одобрить Израилю продажу сотен танков Merkava — Mk2 и Mk3, которые были изготовлены в 1980-90-х годах, и теперь сняты с вооружения ЦАХАЛа. Согласие Пентагона на продажу необходимо, поскольку бронетехника содержит американские технологии в механических частях этих танков, в частности, в двигателях.

Соглашение, оцениваемое в десятки миллионов долларов, должно быть завершено в ближайшие месяцы.

Источники издания в Минобороны Израиля сообщили, что возможность продать устаревшую технику раньше казалась сомнительной, но после того, как Россия развязала войну в Украине, в европейских странах ощутили необходимость укрепить безопасность недорогой, но надежной бронетехникой.

Первоначальный интерес к б/у танкам возник еще в середине прошлого года, и оборонное ведомство, проверив состояние старых танков, обнаружило, что они достаточно исправны для продажи.

В издании отметили, что израильские танки впервые отправятся в Европу.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус пообещал поставки украинским Вооруженным силам большего количества танков Leopard. К концу 2023-го их количество составит сотни.

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Дата публикации
Просмотры
607
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