Чехия совместно с Украиной будет ремонтировать танки Т-64

Украина договорилась с Чехией о совместном ремонте танков Т-64.

Украинский концерн "Укроборонпром" и чешская компания VOP CZ договорились о сотрудничестве по ремонту танков Т-64 в Чехии.

Об этом сообщило Министерство обороны Чехии.

Ремонтом будет заниматься чешское Новочинское военно-ремонтное предприятие. Первые работы начнутся уже скоро.

"Мы предоставляем нужные военные материалы, учим украинских солдат, а теперь тоже помогаем с ремонтом украинской техники. Для обучения и ремонта мы предлагаем свои знания, умения и получим неоценимый боевой опыт от украинцев", — сказала министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Точное количество отремонтированных танков не уточняется из соображений безопасности.

Ремонт танков Т-64 планируется завершить до конца 2023 года. Техника, которую отправят в Чехию, простояла на хранении десятки лет и требует полного демонтажа, замены многих запчастей и полного восстановления боеспособности.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО с заявлением после подрыва Каховской ГЭС.

Читайте также: