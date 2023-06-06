Подрыв Каховской ГЭС: Зеленский обратился к НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к НАТО с заявлением определиться по поводу вступления нашего государства в Альянс. Он подчеркнул, что Россия взорвав Каховскую ГЭС испытывает безнаказанность, а потому нужно обеспечить безопасность не только Украины, но и Европы.

Об этом он сказал 6 июня во время своего выступления на заседании "Бухарестской девятки".

Президент подчеркнул, что Украина созывает заседание Совбеза ООН, однако этого недостаточно. Россия, совершая террористические акты, чувствует себя безнаказанно. Оккупанты террором, катастрофами и коррупцией пытаются взять под контроль часть Европы. Россияне надеются, что Европа проявит слабость.

"К сожалению, годами в Европе сохранялась неопределенность безопасности — то, для кого же на самом деле открыты двери НАТО. Или для всех свободных наций? В этом году в Вильнюсе на саммите НАТО стоит уже показать, что декларируемые ценности НАТО и реальные ценности НАТО не отличаются. Стоит уже показать, что слабости в Европе не будет. Сколько еще катастроф нужно, чтобы государство-террорист наконец-то увидело, что террор не является инструментом влияния на решение НАТО?", — сказал он.

Также Зеленский поблагодарил Йенса Столтенберга за поддержку Украины в противостоянии российской террористической армии.

"Наконец-то стоит определить, что Украина будет членом НАТО, и это можно определить только приглашением для Украины присоединиться. Наконец-то стоит определить алгоритм, когда и в результате каких шагов произойдет такое присоединение. И наконец-то стоит оформить гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО. Когда это будет, это сразу лишит российский реваншизм его цели. Разрушающий сам должен разрушиться", — сказал он.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

6 июня в 2:50 российская террористическая армия подорвала Каховскую ГЭС – крупнейшее водохранилище в Украине. Оккупанты спровоцировали подтопление 80 украинских городов и сел. Поэтому людей начали срочно эвакуировать, поскольку риск подтопления чрезвычайно высок. В общей сложности из Херсонской области эвакуированы 1300 человек.

Президент Зеленский подрыв ГЭС назвал настоящим экоцитом, отметив, что Россия взорвала бомбу массового экологического поражения.

Спасатели предупреждают жителей Херсона, оказавшихся в зоне подтопления, что в воде наблюдается перемещение боеприпасов.

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