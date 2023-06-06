Николаев получит питьевую воду – правительство выделило 120 млн гривен

Финансирование позволит вернуть городу снабжение питьевой водой.
Кабинет министров Украины на заседании 6 июня выделил 120 миллионов гривен Госагентству водных ресурсов для стабильного обеспечения жителей Николаева питьевой водой.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, вода будет подаваться по руслу реки Ингулец в специальном режиме работы.
"Проект позволит достичь необходимых показателей качества питьевой воды и вернуть ее подачу в город", — пояснил Шмыгаль.
Напомним, Виталий Ким рассказал, что происходит в Николаеве из-за подрыва Каховской ГЭС.
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