Николаев получит питьевую воду – правительство выделило 120 млн гривен

Кабинет министров Украины на заседании 6 июня выделил 120 миллионов гривен Госагентству водных ресурсов для стабильного обеспечения жителей Николаева питьевой водой.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, вода будет подаваться по руслу реки Ингулец в специальном режиме работы.

"Проект позволит достичь необходимых показателей качества питьевой воды и вернуть ее подачу в город", — пояснил Шмыгаль.

Напомним, Виталий Ким рассказал, что происходит в Николаеве из-за подрыва Каховской ГЭС.

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