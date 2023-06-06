У Путина прокомментировали подрыв Каховской ГЭС

Кремль отвергает свою причастность к разрушению станции.

В Российской Федерации прокомментировали подрыв Каховской ГЭС. Впрочем, в этом Москва цинично винит Украину.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщают российские СМП.

Так, спикер российского диктатора назвал разрушение ГЭС умышленной диверсией Киева. Она, заявил Песков, якобы связана с отсутствием успехов при наступлении украинских войск.

"Начав два дня назад крупномасштабные наступательные действия, сейчас украинские вооруженные силы не добиваются поставленной цели. Оно (наступление - Ред.) захлебывается", - подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

По его словам, Россия решительно отвергает обвинения в причастности к удару по Каховской ГЭС.

"Всю ответственность несут украинские власти. Путин получает доклады от Минобороны и других служб в связи с ситуацией вокруг Каховской ГЭС", - высказался Песков.

Мол, "подрывом ГЭС" Украина имеет "целью лишить Крым воды". По его словам, "падает уровень воды в водохранилище, соответственно сокращается подача в канал, резко сокращается".

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня армия РФ подорвала Каховскую ГЭС. По предварительной информации, это сделала 205-я мотострелковая бригада Вооруженных сил России, сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Российские оккупационные войска дважды минировали Каховскую ГЭС, прежде чем ее взорвать 6 июня. В украинской разведке подчеркивают, что подрыв станции свидетельствует о панике среди оккупантов. Кроме того, таким образом враг хочет как-то усложнить действия украинских сил безопасности и обороны.

Перед тем, как взорвать дамбу Каховской ГЭС, армия Российской Федерации подняла уровень воды до рекордных 17,5 м. Таким образом, оккупанты пытаются помешать наступлению украинской армии.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорит, что подрыв россиянами Каховской ГЭС – принципиально новый этап российской агрессии.

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