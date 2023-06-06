Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Кто подорвал Каховскую ГЭС – Подоляк рассказал

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
3167
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Кто подорвал Каховскую ГЭС – Подоляк рассказал

Михаил Подоляк рассказал, кто стоит за подрывом Каховской ГЭС.

Стало известно, кто совершил теракт на Каховской ГЭС.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что по предварительной информации, Каховскую ГЭС подорвала 205-я мотострелковая бригада Вооруженных сил России.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Наша разведка уже дает данные о том, кто это сделал из российских воинских частей – 205 мотострелковая", — отметил он.

По данным "Украинской правды", представители 205 мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ базировались на Каховской ГЭС в течение длительного времени.

Командир 205-й бригады – 40-летний подполковник Эдуард Шандура. Согласно ранее опубликованной информации украинской разведки, он был снят с боевых задач для участия в параде в разрушенном Мариуполе в мае 2022 года. Осенью прошлого года некоторые СМИ сообщали о якобы ликвидации Шандуры в Херсонской области.

Напомним, по данным ГУР, россияне дважды минировали Каховскую ГЭС перед тем, как ее подорвать 6 июня.

Читайте также:

Россияне взорвали Каховскую ГЭС

Россияне взорвали Каховскую ГЭС

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
3167
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация