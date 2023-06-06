Кто подорвал Каховскую ГЭС – Подоляк рассказал

Стало известно, кто совершил теракт на Каховской ГЭС.
Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что по предварительной информации, Каховскую ГЭС подорвала 205-я мотострелковая бригада Вооруженных сил России.
Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.
"Наша разведка уже дает данные о том, кто это сделал из российских воинских частей – 205 мотострелковая", — отметил он.
По данным "Украинской правды", представители 205 мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ базировались на Каховской ГЭС в течение длительного времени.
Командир 205-й бригады – 40-летний подполковник Эдуард Шандура. Согласно ранее опубликованной информации украинской разведки, он был снят с боевых задач для участия в параде в разрушенном Мариуполе в мае 2022 года. Осенью прошлого года некоторые СМИ сообщали о якобы ликвидации Шандуры в Херсонской области.
Напомним, по данным ГУР, россияне дважды минировали Каховскую ГЭС перед тем, как ее подорвать 6 июня.
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