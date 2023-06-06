РФ держит семь кораблей в Черном море: есть ли "Калибры" наготове

В Черном море происходит переориентация логистического центра россиян из Крыма в Новороссийск.

Сегодня, 6 июня, по состоянию на 12.30 вторника российских кораблей-носителей ракет «Калибр» в Черном море нет, на боевом дежурстве находятся семь российских кораблей.

Об этом сообщает ВМС ВСУ в Фейсбуке.

Накануне РФ держала в Черном море два ракетоносителя, оснащенных 16 крылатыми ракетами типа "Калибр".

Также читайте Подрыв Каховской ГЭС: в Днепр попало не менее 150 тонн машинной смазки

Тем временем в Черном море происходит переориентация логистического центра россиян из Крыма в Новороссийск из-за осложненной ситуации в Севастопольских бухтах временно оккупированного Крыма.

Читайте также: