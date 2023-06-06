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РФ держит семь кораблей в Черном море: есть ли "Калибры" наготове

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
757
Время на прочтение
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РФ держит семь кораблей в Черном море: есть ли "Калибры" наготове

РФ не держит ни одного ракетоносителя в Черном море / Фото: Unsplash

В Черном море происходит переориентация логистического центра россиян из Крыма в Новороссийск.

Сегодня, 6 июня, по состоянию на 12.30 вторника российских кораблей-носителей ракет «Калибр» в Черном море нет, на боевом дежурстве находятся семь российских кораблей.

Об этом сообщает ВМС ВСУ в Фейсбуке.

Накануне РФ держала в Черном море два ракетоносителя, оснащенных 16 крылатыми ракетами типа "Калибр".

Тем временем в Черном море происходит переориентация логистического центра россиян из Крыма в Новороссийск из-за осложненной ситуации в Севастопольских бухтах временно оккупированного Крыма.

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Дата публикации
Просмотры
757
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