Гуменюк рассказала о проблемах россиян с логистикой в бухтах Севастополя

Логистика оккупантов в бухтах оккупированного Севастополя усложнена.
В Черном море происходит переориентация логистического центра россиян из Крыма в Новороссийск из-за осложненной ситуации в Севастопольских бухтах временно оккупированного Крыма.
Об этом рассказала глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".
"Они уже испытывают недостаток горючего и проблемы с поставкой боеприпасов. Поэтому вражеские корабли и ракетоносители заходят в российские порты, в направлении Новороссийска. Но все равно продолжается маневрирование крупных десантных кораблей противника с заходом в бухты Севастополя, а затем идут в бухты Новороссийска. Происходит переориентация логистического центра с тяготением к Новороссийску.", — отметила Гуменюк.
По ее словам, по состоянию на утро 5 июня на боевом дежурстве в Черном море находится 10 кораблей, из них один – ракетоноситель.
Напомним, Наталья Гуменюк прокомментировала "бавовну" в Крыму утром 4 июня.
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