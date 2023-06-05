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Гуменюк рассказала о проблемах россиян с логистикой в бухтах Севастополя

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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483
Время на прочтение
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Гуменюк рассказала о проблемах россиян с логистикой в бухтах Севастополя

У россиян проблемы с логистикой в бухтах Севастополя. / Фото: flot.sevastopol.info

Логистика оккупантов в бухтах оккупированного Севастополя усложнена.

В Черном море происходит переориентация логистического центра россиян из Крыма в Новороссийск из-за осложненной ситуации в Севастопольских бухтах временно оккупированного Крыма.

Об этом рассказала глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

"Они уже испытывают недостаток горючего и проблемы с поставкой боеприпасов. Поэтому вражеские корабли и ракетоносители заходят в российские порты, в направлении Новороссийска. Но все равно продолжается маневрирование крупных десантных кораблей противника с заходом в бухты Севастополя, а затем идут в бухты Новороссийска. Происходит переориентация логистического центра с тяготением к Новороссийску.", — отметила Гуменюк.

По ее словам, по состоянию на утро 5 июня на боевом дежурстве в Черном море находится 10 кораблей, из них один – ракетоноситель.

Напомним, Наталья Гуменюк прокомментировала "бавовну" в Крыму утром 4 июня.

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Дата публикации
Просмотры
483
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