Остановить производство ракет в России можно только одним способом – эксперт

В РФ научились обходить санкции и получать комплектующие для оружия через обходные схемы.

Только полное эмбарго на ввоз товаров в Российскую Федерацию может остановить производство в государстве-агрессоре оружия, в частности ракет, которыми российская армия атакует украинские города.

Такое мнение в эфире Апостроф ТВ высказал директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Никакие санкции никогда не закроют рынок оружия. Это иллюзия – думать, что это можно сделать санкциями. Рынок оружия – это как наркотрафик, извиняюсь. Как бы вы с ним ни боролись, он все равно будет существовать”, — считает эксперт.

По его словам, в прошлом году Россия столкнулась с проблемами в работе военно-промышленного комплекса из-за отсутствия нужных комплектующих, но через применение обходных схем наладила их снабжение и начала активно наращивать производство оружия.

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Теперь, утверждает Мусиенко, по разным оценкам, РФ производит от 30 до 50 ракет в месяц разных типов. По его информации, на прошлой неделе у врага было более 300 ракет, готовых к применению, разных типов — Х-101, Х-555, ракеты "Кинжал", Х-22, Х-32, "Калибры".

“Для того, чтобы в полной мере лишить Россию возможностей [производства оружия], против нее нужно вводить полное эмбарго на поставку чего-либо. Пока не будет полноценного эмбарго, они, прикрываясь, в частности, технологиями двойного назначения, что-нибудь будут завозить. И страны, которые будут готовы им это поставить, будут находиться", – резюмировал эксперт.

Напомним, эксперт Александр Коваленко ошеломил печальным прогнозом по запасам ракет в России. В РФ наладили производство, поэтому ракеты у окупантов никогда не закончатся.

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