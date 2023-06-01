Эксперт объяснил, почему не стоит ожидать, что у России закончатся ракеты

У россиян еще осталось около 70-80 ракет "Искандер", а каждые сутки они могут производить еще по три штуки.

Россия начала активно использовать баллистические ракеты при последних ударах, чтобы уничтожить зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал военный обозреватель Денис Попович.

Он заявил, что удары баллистическими ракетами оставляют силам ВПЛ мало времени для реагирования, однако украинские военные сбили все цели.

“Аналогичный случай был в понедельник (29 мая, – ред.) – РФ ударила баллистическими ракетами по столице. Были в частности использованы Искандеры. Такие удары, по всей видимости, связаны с попыткой россиян найти и уничтожить зенитно-ракетный комплекс Patriot, действие которого очень сильно бьет по их имиджу. Ведь ЗРК исправно сбивает и считавшиеся до сих пор ракеты "Искандер", и ракеты "Кинжал", со стороны россиян, такими, которые сбить невозможно. Поэтому, вероятнее всего, россияне развернули широкую охоту на ЗРК "Петриот", чтобы какую-то сатисфакцию получить и заявить, наконец, о его уничтожении. Но пока мы видим, что "матч" всухую выиграет американская зенитная система", — сказал Попович.

Эксперт предполагает, что у россиян еще осталось около 70-80 ракет, а каждые сутки они могут производить еще по три штуки.

“По некоторым подсчетам, они производят от 2 до 5 ракет разных номенклатур в сутки. Это и Х-555, и Х-101, и Х-29, Х-31, и "Искандеры", "Кинжалы", "Калибры". Но сколько именно они производят, очень сложно сказать. Усреднено, если брать три ракеты в сутки, то можно предположить, что с учетом перерыва с 9 марта по 28 апреля, они могли спокойно изготовить 180 ракет с зазором очень большим. Еще примерно штук 90 могли изготовить с 28 апреля по сегодняшний день, за месяц. 198 ракет были сбиты (на украинском ПВО — ред.). Приблизительно у них могло остаться 70-80 ракет разных номенклатур”, — сказал Попович.

Эксперт заявил, что у России есть, чем пополнять свои запасы, поэтому ракеты у нее не закончатся.

“Поскольку они все-таки производят ракеты, говорить о полном истощении я бы не стал. Запас пополняется, по "серым" схемам приходят им комплектующие. Поэтому говорить о том, что запас будет полностью истощен, на мой взгляд, нет смысла», — резюмировал Попович.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-заместитель председателя Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что российские захватчики начали использовать удары с воздуха, чтобы ослабить наступательный потенциал Украины, а также чтобы сорвать завершающий этап подготовки украинских военных к контрнаступлению.

Кроме того, мы ранее информировали, что ранее военный эксперт Александр Коваленко заявил, что у РФ наладили производство, поэтому ракеты у кафиров никогда не закончатся.

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