Что означает на практике истощение средств ПВО: объяснение эксперта

Для эффективной работы силы ПВО должны иметь необходимое количество ракет и своевременно передислоцироваться.

Российские оккупанты перед массированными ракетными ударами пытаются истощить нашу ПВО, запуская дроны и фальшивые воздушные цели.

Что на практике означает истощение средств ПВО, объяснил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона в слоте 1+1.

"Это две основные позиции. Первая — это необходимость и наличие средств поражения, то есть ракет, в достаточном количестве. Вторая — передислокация, перебазирование. То есть поиск новых мест для дислокации, для установления новых позиций, которые должны быть, а также своевременное перезаряжание, которое должно быть достаточно быстрым", — рассказал Мусиенко.

По его оценкам, украинские войска достаточно справляются с этими задачами.

"Потому что, например, во время недавней атаки баллистическими ракетами на Киев, накануне была атака "шахедами". Отразили и ту, и другую. Это происходило в течение одних суток. Это значит то, о чем я говорил — что работают разные системы. Пока одна система перезаряжается, меняет место дислокации и т.д., то есть проходит регламентные работы, другая готова работать. Это очень важно", — говорит эксперт.