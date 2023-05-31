Уже скоро украинцам придется платить за въезд в ЕС: какая причина

Уже в следующем году украинцы будут вынуждены платить за специальный пропуск в ЕС по 7 евро с человека.

С 2024 года граждане 60 стран, в которых действует безвизовый режим с Европейским Союзом, должны будут платить 7 евро с человека за специальное разрешение ETIAS на въезд в ЕС.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Новая пропускная система для посещения стран ЕС, так называемая "Система авторизации въезда в Европу" (ETIAS), должна вступить в силу в 2024 году. В рамках этой программы граждане стран, путешествующих в Евросоюз традиционно без виз, должны получить специальное разрешение на въезд или транзит через ЕС. Регистрация обойдется в 7 евро, разрешение необходимо оформить не позднее 96 часов до поездки", – говорится в сообщении.

В список стран, которые могут использовать эту программу, вошли Албания, Аргентина, Бразилия, Канада, Грузия, Израиль, Япония, Мексика, Молдова, Черногория, Сербия, Южная Корея, Украина, ОАЭ, Великобритания, США и другие.

Следует отметить, что путешественникам не нужно будет каждый раз платить сбор — он будет действовать в течение трех лет или до окончания срока действия паспорта. ETIAS позволит находиться в Евросоюзе до 90 дней в течение полугода.

Напомним, соответствующее нововведение собирались ввести еще в ноябре 2023 года, но тогда его решили отложить из-за многочисленных опасений стран-членов ЕС.

Читайте также: