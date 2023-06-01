ФСБ России обвинила Apple в шпионаже в пользу США

Федеральная служба безопасности Российской Федерации обвинила компанию Apple, которая якобы шпионила для американской разведки.

Об этом сообщает российская служба BBC со ссылкой на ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с ФСО России раскрыта разведывательная акция американских спецслужб, проведенная с использованием мобильных устройств фирмы Apple (США)", — заявили в ФСБ РФ.

Там утверждают, что российская разведка обнаружила "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения (ШПЗ), использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".

Заражение, как утверждает ФСБ, получили несколько тысяч смартфонов и даже якобы абоненты за пределами РФ.

"Помимо отечественных абонентов, выявлены факты заражения зарубежных номеров и абонентов, использующих sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, САР и КНР", — говорят в российской ФСБ .

Российские спецслужбы считают, что это якобы должно свидетельствовать о "тесном сотрудничестве Apple с Агентством национальной безопасности США", а также о том, что "декларируемая политика конфиденциальности компании не соответствует действительности".

Российские чиновники давно сомневаются в безопасности американских технологий. Путин даже неоднократно заявлял, что у него нет смартфона, хотя Кремль утверждает, что иногда он пользуется интернетом.

Следует добавить, что ранее Кремль требовал от чиновников, участвующих в подготовке к президентским выборам 2024 года, прекратить пользоваться айфонами из-за опасений, что устройства уязвимы для западных спецслужб.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения компания Apple одной из первых перестала продавать свою продукцию в России. Впоследствии компания разорвала связи с российскими платежными картами "Мир" и полностью изъяла их как опцию в Apple Pay. Впоследствии из Apple Store даже удалили популярные российские приложения.

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