В ЕС начали обсуждение новых санкций против РФ: процесс может затянуться – Reuters

Страны Евросоюза в среду утром, 10 мая, проводят первое обсуждение новых санкций против России. Новый пакет ограничений, вероятно, будет направлен против компаний китайских и иранских компаний, а также позволит ограничить экспорт в третьи страны при нарушении существующих торговых ограничений. Однако переговоры могут затянуться.

Об этом сообщает Reuters.

По словам одного из дипломатов, переговоры будут жесткими: страны, выступающие за максимально жесткие санкции, будут недовольны тем, что план не заходит достаточно далеко, а другие будут опасаться нанести ущерб своим международным связям.

По словам нескольких дипломатов, быстрого соглашения не ожидается.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник в Киеве заявила, что новые санкции будут направлены на борьбу с обходом уже введенных торговых ограничений и разработаны "в очень тесной координации" со странами G7.

Она отметила, что ЕС прекратит транзит через Россию большей части своего экспорта, включая передовые технологии и детали для самолетов.

Дипломатические источники, знакомые с подготовленным Еврокомиссией предложением, сообщили, что она включает внесение в черный список десятков новых компаний, в том числе из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана.



Новые санкции также предполагают, что нефтяным танкерам не разрешается разгружаться в открытом море или прибывать в порты с отключенными GPS-трекерами.

Напомним, в Германии заявили, что Россия нашла способ обходить санкции и импортировать их товары через привлечение третьих стран, в том числе Кыргызстана, Таджикистана и Беларуси.

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