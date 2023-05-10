Во время парада в Москве сбивали беспилотники

Один дрон был сбит на подлете к Красной площади.
Во время парада 9 мая в Москве россияне збивали неизвестно беспилотники. В столицу РФ летело три БПЛА.
Об этом сообщает телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ.
Первый беспилотник был сбит под Калугой на пути в Москву. Второй, по данным собеседника ТГ-канала, направлялся прямо в штаб-квартиру Службы внешней разведки РФ. Был сбит на территории Битцевского леса в Москве. Третий был посажен в Ломоносовском районе Москвы. Как видно на интерактивной карте, от этого проспекта достаточно близко Красная площадь.
Напомним, в Воронежской области РФ ночью 10 мая беспилотники атаковали военный полигон. По информации Telegram-канал Baza, было два БлЛА, еще один, вероятно, сбили возле военного аэродрома. Они были начинены взрывчаткой и взорвались во время падения над полигоном. В результате пострадали около 14 военнослужащих. Погибших нет.
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