В России набирает обороты партизанское движение. А учащение "бавовны" на территории России является следствием его вооруженной агрессии против Украины.

Об этом шла речь в интервью представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в рамках проекта "Орестократия".

По словам Юсова, в России будут активно развиваться внутренние протесты по защите прав народов в составе РФ. В частности, он отметил, что учащение "бавовны" на территории России является следствием его вооруженной агрессии против Украины.

"Имена всех, кто это делает, мы получим, наверное, после победы. Скажу так: это силы, понимающие опасность путинского режима, в том числе и на территории самой РФ", – рассказал Юсов.

Он отметил, что вся информация о логистике и путях поставки оккупантов "безусловно, известна".

"Тайно им ничего не удается сделать, поэтому есть силы, которые будут продолжать демилитаризацию РФ. Это будет продолжаться до тех пор, пока Россия не выведет свои войска из Украины полностью – за пределы границ 1991 года, не выдаст военных преступников и не возместит все убытки", – подчеркнул Юсов.

По словам офицера ГУР, партизанское движение в России набирает обороты.

"Если мы говорим о партизанах в классическом понимании, то это организованная структура, которая управляется из определенного центра. Если вы имеете в виду внутренние российские протесты, то думаю, что сейчас они будут значительно активнее развиваться, и, особенно, что касается национального вопроса и защиты прав народов РФ", – рассказал он.

Накануне стало известно, что партизаны сожгли бомбардировщик Су-24 в Новосибирске, находившемся на заводе в ожидании ремонта и модернизации.

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