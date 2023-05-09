Авторы сожжения авиасуда объяснили, что сделали это, чтобы показать, что война против Украины должна быть окончена.

Ассоциированные с легионом "Свобода России" партизаны заявили о сожжении бомбардировщика Су-24 в Новосибирске, находившемся на заводе в ожидании ремонта и модернизации.

Об этом говорится в заявлении "Всенародного движения легиона "Свобода России".

"Они хотели праздника? Получили! Неизвестные патриоты с огоньком поздравили преступную власть с Днем Победы", – говорится в заявлении.

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Там уточнили, что утром 8 мая в Новосибирске на территории авиационного завода компании "Сухой" партизаны уничтожили боевой самолет Су-24. Самолет находился на площадке авиационной техники, предназначенной для ремонта и модернизации.

Отмечается, что "самолет успешно догорел" и ремонт ему уже не понадобится.

"Мы сожгли боевой самолет для того, чтобы показать, что эта война должна быть окончена. Ты не можешь воевать за мир, уничтожая детей и женщин в соседней стране. Кремль действительно "смог повторить" – преступления нацистского режима перед человечеством, и каждый, кто был причастен, ответит за это перед судом", – говорится в заявлении движения.

Партизаны сожгли боевой самолет Су-24 в Новосибирске (видео)

Напомним, 4 мая в легионе "Свобода России" заявили о "хлопке" на аэродроме Сеща в Брянской области. Там был поврежден по меньшей мере один самолет АН-124-100 за не менее 70 млн дол.

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