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"Бавовна" произошла в Белгородской области: что известно

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
358
Время на прочтение
1 мин
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"Бавовна" произошла в Белгородской области: что известно

У РФ сталася чергова "бавовна" у ніч проти 9 травня / Фото: из соцсетей

Повреждены дома и автомобили.

В ночь на вторник, 9 мая, произошла "бавовна" в российском населенном пункте Шебекино в Белгородской области.

Об очередном обстреле пограничного региона рассказали в соцсетях местные жители, а затем информацию подтвердили и местные власти.

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что пострадавших в результате инцидента якобы нет. Однако повреждены дома и автомобили.

"Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами — повреждены окна, балконы, фасады обоих домов. Также повреждены 6 автомобилей", — говорится в сообщении. 

На месте происшествия работают спасатели.

Напомним, местные власти Белгородской области заявили о якобы обстреле со стороны ВСУ 8 мая. Из-за "прилетов" в регионе повреждены многоквартирные дома и автомобили, есть пострадавшие среди населения.

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Дата публикации
Просмотры
358
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