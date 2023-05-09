"Бавовна" произошла в Белгородской области: что известно

В ночь на вторник, 9 мая, произошла "бавовна" в российском населенном пункте Шебекино в Белгородской области.

Об очередном обстреле пограничного региона рассказали в соцсетях местные жители, а затем информацию подтвердили и местные власти.

Губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что пострадавших в результате инцидента якобы нет. Однако повреждены дома и автомобили.

"Снаряд упал между двумя многоквартирными жилыми домами — повреждены окна, балконы, фасады обоих домов. Также повреждены 6 автомобилей", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели.

Напомним, местные власти Белгородской области заявили о якобы обстреле со стороны ВСУ 8 мая. Из-за "прилетов" в регионе повреждены многоквартирные дома и автомобили, есть пострадавшие среди населения.

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