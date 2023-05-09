Оккупанты атаковали четыре общины Сумской области: есть повреждения

В результате террора россиян повреждены жилые дома, автомобили и не только.

В понедельник, 8 мая, захватчики обстреляли четыре общины в Сумской области. Зафиксировано 12 обстрелов и 70 взрывов за сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Юнакиевская община: враг бил из минометов и артиллерии.

Новослободская община: обстрелы из ствольной артиллерии и минометов, а также артобстрел. Повреждены 2 частных автомобиля, 5 частных жилых домов и линия электропередач.

Белопольская община: били из ствольной артиллерии, минометов и гранатометов.

Шалыгинская община: обстрел из РСЗО.

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли Харьковскую область ракетами С-300. Зафиксировано по меньшей мере шесть "прилетов", есть попадание в Харьковском районе.

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