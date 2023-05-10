Атака беспилотников на Кремль: Путин впервые прокомментировал "бавовну"

Несмотря на заявления Путина, что он обратил внимание на атаку по Кремлю, меры безопасности во время парада были суровыми.

Российский диктатор Владимир Путин лишь спустя несколько дней прокомментировал атаку БпЛА на свою резиденцию. Он заявил, что якобы не придал большого значения этому событию.

Об этом пишет телеграмм-канал "Агентство.Новости" со ссылкой на журналиста кремлевского пула от газеты "Коммерсант" Андрея Колесникова.

Также читайте Западная разведка объяснила, почему в этом году парад в Москве был достаточно скромным

Издание пишет, что это произошло на закрытой встрече президента с главными редакторами 8 мая. По информации Колесникова, Путин сказал, что "в этом беспилотнике нет ничего особенного".

"Путин сообщил, что дрон (хотя атаковали Кремль два устройства – ред.) был самодельным. Его собрали из проволоки и современных материалов и снабдили зарядом примерно 400 г тротила ", — говорится в сообщении.

Впрочем, авторы телеграмм-канала подчеркнули, что такое заявление главы Кремля контрастируют с "беспрецедентными мерами безопасности, которые в этом году были на Красной площади". Колесников рассказал, что по дороге от метро до трибун нужно было пройти через четыре уровня проверки, а у зрителей парада Победы забирали даже конфеты.

Атака на Кремль

Напомним, в ночь на 3 мая возле Кремля в Москве прогремели два мощных взрыва. После этого в небо взвился густой дым и выключилась подсветка стены. В Зеленском заверили, что Украина не причастна к ударам по резиденции Путина.

По данным военной разведки Украины, атака беспилотников на Кремль могла быть результатом активности местных сил сопротивления или разборками российских властей. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов пояснил, что меры украинских сил безопасности и обороны направлены на деоккупацию Украины.

Читайте также: