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Лукашенко болен?: диктатор впервые за 29 лет не выступил с речью на 9 мая

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Лукашенко болен?: диктатор впервые за 29 лет не выступил с речью на 9 мая

Впервые речь вместо Лукашенко произносил министр обороны / Фото: president.gov.by

Вместо себя Лукашенко поручил выступать министру обороны Беларуси Виктору Хренину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, похоже, все же имеет проблемы со здоровьем. На параде в Москве он явился с забинтованной рукой.

Журналисты обратили внимание на руки белорусского диктатора / © Белсат
Журналисты обратили внимание на руки белорусского диктатора / Фото: Белсат

Диктатор после парада в Москве срочно вернулся в Минск, пропустив обед у Путина. Поведение "бацьки" дома еще больше усилило подозрения.

В Минске самопровозглашенный президент впервые за многие годы не выступил с речью.

"Лукашенко не выступал с речью на площади Победы, которую он произносил каждый год. Вместо него "по его поручению" выступил министр обороны Беларуси Виктор Хренин", – пишет белорусское оппозиционное издание "Наша Ніва".

В издании отметили, что на последнем официальном мероприятии в Минске у Лукашенко был хриплый голос.

"Сегодня на параде в Москве он выглядел больным, не смог пройти 300 метров от трибуны в Александровский сад вместе с другими президентами, и его увезли на электромобили", – добавили журналисты.

Также сообщается, что предварительно все готовились к речи Лукашенко и ее трансляции онлайн, но позже выступление заменили "возложением цветов с участием Лукашенко".

Скриншот с анонсом речи Лукашенко / ©
Скриншот с анонсом речи Лукашенко

Сам Лукашенко белорусское провластное ТВ показывало, но не крупным планом. "Видимо, был приказ действовать по ситуации и смотреть, как он двигается", – предполагает "Наша Ніва".

Лукашенко пытались не показывать крупным планом / ©
Лукашенко пытались не показывать крупным планом
© president.gov.by
Фото: president.gov.by

Экс-министр культуры Беларуси, оппозиционный политик Павел Латушко подтвердил, что Лукашенко действительно болен. Об этом оппозиционер сказал "Апострофу".

"У него грипп вместе с ковыдом и его состояние довольно плохое. Выглядел он Москве, конечно, ужасно. Лукашенко единственный не шел пешком на Красную площадь вместе с Путиным, а ехал на автомобиле. Он не остался на официальный обед, и поехал в Минск", – сказал Латушко.

Тот факт, что речь в Минске вместо Лукашенко произнес министр обороны, оппозиционер назвал "беспрецедентной ситуацией".

Напомним, что российский диктатор Путин 9 мая провел в Москве традиционный парад "победобесия". Он заявил, что "цивилизация снова находится на решающем переломном рубеже" и еще раз обвинил Запад во всех бедах России.

Кроме Лукашенко, участие в мероприятии приняли лидеры Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В МИД Украины визит политиков назвали безнравственным и недружественным шагом.

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Дата публикации
Просмотры
1801
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