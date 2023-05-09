Пригожин подверг резкой критике 9 Мая в России: "Чего мы его празднуем"

Лидер ППК "Вагнера" и так называемый "повар Путина" Евгений Пригожин подверг критике празднование 9 Мая в России. Мол, это "праздник дедов", а их современники "ни на миллиметр не заслужили этой победы".

Видео распространила пресс-служба Пригожина.

Свое видеообращение он записал на фоне плаката неизвестному солдату.

"9 мая — это праздник дедов, а чего мы его празднуем — большой вопрос. Надо о них вспомнить и не выобовываться на Красной площади", — сказал главарь "вагнеровцев".

Кроме того, Пригожин заявил о "клоунах на мавзолее". По его словам, "праздник 9 мая – это у нас наглядная агитация".

"Как мальчика зовут – не знаю, но раньше был товарищ Сталин, потом солдат – образ неизвестного, чтобы все думали, что именно он есть. Потом, пожалуй, "брежневы" были, всякие другие клоуны на мавзолее во время парадов. А у нас вот мальчик", — подчеркнул Пригожин.

Напомним, 9 мая глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин также поставил ультиматум диктатору Владимиру Путину. Он заявил: если сегодня до окончания парада в Москве его не снабдят боеприпасами, то он расскажет реальную правду о плачевной ситуации на фронте.

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