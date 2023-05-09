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Пригожин угрожает Путину раскрыть правду о ситуации на фронте

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
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Время на прочтение
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Пригожин угрожает Путину раскрыть правду о ситуации на фронте

Пригожин поставил ультиматум Путину / Фото: Associated Press

Пригожин все чаще поднимает тему украинского контрнаступления и прибегает к запугиванию руководства РФ.

Глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин поставил ультиматум российскому диктатору Владимиру Путину. В частности, он заявил, что если сегодня до окончания парада в Москве его не снабдят боеприпасами, то он расскажет реальную правду о плачевной ситуации на фронте.

Претензии Пригожин поставил в обнародованном видео.

"Полное видео, где я расскажу ситуацию с боеприпасами, покажем ровно в 10.40 после окончания парада победы... Вдруг боеприпасы получим, тогда не будем показывать", — пригрозил Пригожин Путину.

О чем свидетельствуют заявления Пригожина

Главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин все чаще поднимает тему украинского контрнаступления и прибегает к запугиванию руководства РФ. Это может свидетельствовать о том, что российская элита рассматривает разные варианты войны, среди которых жизнь после диктатора Путина, поэтому готовится к предполагаемым сценариям в будущем.

Кроме того, истерические заявления владельца ППК "Вагнер" Евгения Пригожина и его критика в адрес Минобороны РФ, а также слова о нехватке снарядов и выводе своих боевиков были блефом, прикрывавшим подготовку нового удара россиян по Бахмуту.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый говорит о том, что у Пригожина на Бахмутском направлении заканчиваются не боеприпасы, а наемники, которых наши силы обороны успешно уничтожают.

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Дата публикации
Просмотры
212
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