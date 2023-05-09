Синоптикиня рассказала, ждать ли теплую погоду в мае

На этой неделе территория Украины окажется под влиянием антициклона. Именно поэтому отойдут ночные заморозки, но начнутся кратковременные дожди.

Об этом NV рассказала синоптика Наталья Птуха.

По ее словам, можно ожидать незначительного потепления в дневные часы суток. Впрочем, оно практически не будет ощущаться. Ведь будет больше облачности, а также будет дождь.

Синоптики не говорит, что в ночные часы любые заморозки прекратятся и будут теплее. Впрочем, температура будет не слишком высокой – всего 2-4 градуса тепла.

"В дальнейшем, с 11 числа и до 14-го ночью преимущественно без осадков, а в дневные часы уже местами кратковременный дождь. Это означает, что антициклон будет меньше влиять на территорию Украины, будет ослабевать", — рассказала синоптикиня.

По ее словам, дожди становятся локального характера, к тому же они будут теплыми – что говорит о неизбежности лета.

"Пока можем говорить о том, что от 15-16 числа будет изменение синоптических условий, антициклон полностью покинет территорию страны, поступит циклон с юга, по предварительным прогнозам, будет поле пониженного давления, увеличится облачность. Это после 16 числа. Придут дожди, но пока сложно сказать, насколько длительны", – рассказала Наталья Птуха.

Напомним, по данным "Укргидрометцентра", в Украине в мае погода ожидается в пределах климатической нормы. Средняя лунная температура воздуха будет 13-17°, в горах 7-12° тепла.

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