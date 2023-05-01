Какая будет погода в мае: прогноз синоптиков

Укргидрометцентр рассказал, чего следует ожидать от погоды в мае.

По данным Укргидрометцентра в Украине в мае погода ожидается в пределах климатической нормы.

Об этом свидетельствует прогноз.

Средняя месячная температура воздуха будет 13-17°, в горах 7-12° тепла.

Абсолютный минимум температуры составляет 0-6° мороза, местами в горных районах и Сумской области 7-10° мороза, на побережье морей 0-3° тепла.

Абсолютный максимум – 30-37°, в Одесской, Луганщине и в Крыму до 38-39°, в Карпатах и горах Крыма 26-29°.

Что касается осадков, то их месячное количество ожидается 35-72 мм, что в пределах нормы. Только в Закарпатье и Прикарпатье выпадет 132-170 мм осадков, что несколько больше нормы.



Средняя месячная температура предполагается 14-18° тепла, в горах 10-13°, что близко к норме. Месячное количество осадков ожидается 35-72 мм, что в пределах нормы, в Закарпатье и Прикарпатье 132-170 мм, что несколько больше нормы.

Напомним, в понедельник, 1 мая, в некоторых регионах прогнозируют дожди, облачность, а местами – заморозки.

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