4 мая – какой церковный праздник в православном календаре

Завтра, 4 мая, в православном календаре день памяти мученика Феодора. Он был воином, жил в Пергии во II веке. В то время исповедание христианства было опасным, ведь язычники подвергали христиан страшным пыткам. Так случилось и с Феодором. Когда правитель узнал его веру, то приказал бросить мужчину на раскаленную сковороду и полить горячим маслом. Но вдруг из земли начал течь источник, потушивший пламя. Тогда Феодора хотела заживо сжечь печь, но огонь не хотел в ней гореть. Тогда язычники просто убили святого мученика мечом.

Церковный праздник 4 мая – день памяти священномученика Ианнуария

Жил он в III веке и был епископом в Италии. Тогда совершались открытые гонения христиан, потому и сам Ианнуарий попал под суд правителя. Хотели его бросить в печь, но огонь не коснулся тела святого человека. Тогда язычники решили, что святитель – колдун, поэтому начали сильно его мучить. После всех пыток, заключили в тюрьму. Там уже сидели Прокл, Евтихий, Акутион и другие христианские мученики. Правителя наказал Господь, язычник сразу ослеп. Но Ианнуарий исцелил его своей молитвой. Чудо видели 5000 человек, сразу уверовавших во Христа. Но правитель даже после такого остался непреклонен и приказал всех убить мечом.

Приметы 4 мая

Народные приметы 4 мая / Фото: Pexels

На черемсе появились цветы – лето будет дождливым.

Громкий и сильный гром до богатого урожая хлеба.

Появились муравьи – будет хороший урожай пшеницы.

Много щавеля на снежную зиму.

Что завтра нельзя делать

У славян существовало поверье, что в этот день особенно сильной становится нечистая сила. Поэтому старались не ходить в безлюдные места или в лес. Избегали также кладбища, потому что верили, что там можно сильно заболеть. Также плотно закрывали окна и двери дома.

Что можно делать завтра

Верующие в этот день молятся святому Проклу, чтобы он избавил человека от бесов, нечистой силы. Уместно попросить мученика также об исцелении от болезни.

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