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Астрологический прогноз на 4 мая

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
70
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 4 мая

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: активизируются силы зла, которые негативно влияют на психику человека и подталкивают его к неблаговидным поступкам. Главной опасностью для человека является безволие, поскольку оно чревато соблазнами и возможностью попасть под чужое влияние и совершить поступки, о которых впоследствии придется пожалеть. 

Символ дня: шакал. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: алый, красный, пурпурный. 

Счастливые камни дня: изумруд, агат. 

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа. 

Болезни дня: заболевание, начавшееся в этот день, длится недолго, но это не значит, что его можно не лечить – принимать необходимые в таких случаях меры необходимо без промедления.

Питание дня: необходимо исключить из рациона грибы и мясо, заменив их овощами, фруктами и ягодами – например, клюквой, калиной. 

Стрижка дня: для стрижки время не самое благоприятное. 

Дачные работы дня: можно рыхлить почву, окучивать, поливать и подкармливать взошедшие растения. 

Магия и мистика дня: можно изучать эзотерическую литературу – даже в знакомых трактатах можно будет почерпнуть что-то новое. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они дают понять человеку, какую жизненную или профессиональную проблему ему необходимо решить. 

Табу дня: нельзя ни с кем ссориться – последствия конфликта могут быть более чем серьезными.

Цитата дня: "Стремись не к тому, чтобы достичь успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл" (Альберт Эйнштейн). 

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Дата публикации
Просмотры
70
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