Астрологический прогноз на 4 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: активизируются силы зла, которые негативно влияют на психику человека и подталкивают его к неблаговидным поступкам. Главной опасностью для человека является безволие, поскольку оно чревато соблазнами и возможностью попасть под чужое влияние и совершить поступки, о которых впоследствии придется пожалеть.

Символ дня: шакал.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: алый, красный, пурпурный.

Счастливые камни дня: изумруд, агат.

За какую часть тела отвечает: поджелудочная железа.

Болезни дня: заболевание, начавшееся в этот день, длится недолго, но это не значит, что его можно не лечить – принимать необходимые в таких случаях меры необходимо без промедления.

Питание дня: необходимо исключить из рациона грибы и мясо, заменив их овощами, фруктами и ягодами – например, клюквой, калиной.

Стрижка дня: для стрижки время не самое благоприятное.

Дачные работы дня: можно рыхлить почву, окучивать, поливать и подкармливать взошедшие растения.

Магия и мистика дня: можно изучать эзотерическую литературу – даже в знакомых трактатах можно будет почерпнуть что-то новое.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они дают понять человеку, какую жизненную или профессиональную проблему ему необходимо решить.

Табу дня: нельзя ни с кем ссориться – последствия конфликта могут быть более чем серьезными.

Цитата дня: "Стремись не к тому, чтобы достичь успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл" (Альберт Эйнштейн).

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