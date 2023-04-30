Зодиакальный гороскоп на май 2023 года для всех 12 знаков

Май нынешнего года окажется временем беспокойным и полным неожиданностей – под влиянием ретроградного Плутона в знаке Водолея, во многом, иррациональных, что не делает их менее важными для нашей жизни и работы – будет происходить много странного и непонятного, что со временем обретет смысл.

В начале месяца события будут иметь «привкус» фатальности, усиливая в людях вспыльчивость и раздражительность, и усиливая криминогенную обстановку, но постепенно ситуация сгладится и даже приобретет оптимистический оттенок – на это повлияют события не только в жизни каждого из нас, но и в мире в целом.

О том, что ждет в это время представителей всех знаков Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

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Пребывание в знаке – особенно, в доме денег – влиятельных планет создаст прекрасные предпосылки для успешной профессиональной деятельности – как карьерной, так и финансовой. От начала глобальных проектов лучше отказаться – во всяком случае, в первой половине месяца. Третью декаду мая желательно посвятить дому (можно делать небольшой ремонт и облагораживать интерьер) и домочадцам, особенно детям.

Телец (21.04 – 21.05)

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Месяц пройдет под знаком знакомств, интернет-переписки, коротких поездок и работы с документами. У многих представителей знака, в который 17 мая зайдет Юпитер (там он пробудет до мая 2024 года), могут произойти важные – судьбоносные – события профессионального и житейского свойства. А вот форсировать события, которые будут пробуксовывать, не стоит, все равно добиться успеха не получится.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Хорошие заработки в мае будут компенсироваться приличными тратами, что уравновесит финансовое положение представителей знака. Новые проекты в первой половине месяца успехом не увенчаются, поэтому прорывов в карьере и бизнесе ожидать не стоит. Появление людей из прошлого может иметь важное значение в личной жизни – главное, не возлагать на встречу с ними слишком больших надежд.

Рак (22.06 – 22.07)

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На первый план выйдут отношения с друзьями – отношения с ними могут потребовать деятельного участия в их судьбе, впрочем, в случае необходимости они тоже могут прийти на помощь, так что не стоит скромничать – нужно будет сразу их о ней попросить. Под влиянием Марса, который пробудет в знаке две декады, представители знака – вне зависимости от возраста – могут как влюбиться, так и стать раздражительными.

Лев (23.07 – 21.08)

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Напряжение в профессиональной сфере может привести к «сбою программы» в силу влияния иррациональных факторов. Наблюдать за тем, как дела идут вразнос, представители знака не смогут, но и пытаться контролировать их не стоит, все равно сделать это не удастся, а силы будут потрачены напрасно. Нужно расслабиться и пустить рабочие процесс на самотек – довольно быстро они восстановятся сами по себе.

Дева (22.08 – 23.09)

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Май – не самое лучшее время для бизнеса, вряд ли в нем что-то будет ладиться, а вот личная жизнь обещает массу приятных событий: возможно, начавшийся в это время роман и не окажется судьбоносным, но приятные воспоминания гарантирует. Велика вероятность путешествий – прежде всего, в экзотические страны, которые принесут не только яркие впечатления, но и новые знания.

Весы (24.09 – 23.10)

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Домашние хлопоты окажутся приятными: от ремонта можно будет перейти к декорированию помещений, а в этом деле представители знака знают толк – им удастся создать настоящее произведение искусства. С финансами проблем не возникнет – напротив, с середины месяца в течение последующего года они будут поступать как по графику – с приятной периодичностью – и в достаточном количестве.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Бизнес-процессы – особенно те, которые связаны с зарубежьем – будут проходить активно, принося стабильную прибыль, что станет хорошим заделом для профессиональной деятельности. К возможным в первой половине месяца пробуксовкам необходимо относиться с философским спокойствием, на общее состояние дел они существенного влияния не окажут, более того, довольно скоро все наладится.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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За чужими бедствиями – особенно если речь идет о близких друзьях – не стоит наблюдать со стороны, желательно оказаться им посильную помощь. Финансовое положение будет улучшаться поэтапно и к концу месяца достигнет более чем удовлетворительного состояния, к чему представители знака и стремились в последнее время. Правда, для этого придется ударно поработать, но их такая ситуация не испугает.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Приятное времяпрепровождение с любимыми людьми обеспечит проходящая по дому партнеров Венера, а Марс внесет в отношения «перчинку» в виде уколов ревности, что, впрочем, на общей – счастливой – картине никак не отразится. Дети могут почувствовать тягу к творчеству – представителям знака, которые считают такой вид деятельности пустым занятием не стоит им препятствовать – он могут достичь серьезных успехов.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Весь месяц представители знака будут балансировать между домом и работой: удержав равновесие, они смогут преуспеть во всех сферах деятельности. После перехода Юпитера в зону недвижимости, удастся решить связанные с ней вопросы: кого-то ждет переезд на новое место жительства в другой город или страну, а кто-то – наконец-то! – сможет приобрести собственное жилье и отпраздновать новоселье.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Душевный подъем, который испытают в мае представители знака, сублимируется как в личную жизнь, так и в творчество, а уж в чем – в ярком романе или порыве вдохновения – найдет себя каждый из них, зависит только от него самого. Находящийся в знаке Сатурн поспособствую наведению идеального порядка в жизни: возможно, придется избавиться от отживших свое отношений или не приносящей ни денег, ни удовлетворения работы.

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