Финансовый гороскоп на май 2023 года

Май – самый материальный месяц года. В этот период Солнце перемещается по Тельцу, что благоприятствует решению имущественных и денежных вопросов. Этот транзит облегчает поиск ресурсов, заработков, открывает возможности, благодаря которым можно повысить уровень комфорта в своей жизни.

16 мая Юпитер входит в знак Тельца до 26 мая 2024 года. Планета благосостояния и удачи, связана с расширением и масштабированием всего, к чему имеет отношение. Перемещаясь по материальному Тельцу, она способствует финансовой стабилизацию, развитию бизнеса, улучшению взаимоотношений, основой которых является денежный интерес.

Начало месяца достаточно напряженное, поскольку продолжается коридор затмений и Меркурий находится в фазе ретроградного движения. Все замедляется в этот период, чаще чем обычно возникают проблемы с деньгами, а неблагоприятный социально-психологический климат негативно отражается на состоянии здоровья.

После лунного затмения 5 мая, которое произойдет в Скорпионе, общий фон изменится в лучшую сторону. Ощущение гармонии, радости и перспектив постепенно будет нарастать, а идеи и проекты обретать реальную форму. С 16 мая Меркурий вернется в директную фазу, Юпитер войдет в знак Тельца, поэтому вторая половина месяца окажется намного комфортнее, чем первая его половина.

Плутон, перемещаясь по Водолею, показывает долгосрочные перспективы. Все, что начинается в мае-июне 2023 года, намечающиеся тенденции, завязывающиеся сюжеты и жизненные ситуации, будут иметь огромное значение для будущего. Встречайтесь с новыми людьми, накапливайте опыт – все это вам вскоре пригодится для обретения новых источников заработка.

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ОВЕН

Период будет относительно стабильным в плане финансов, однако желаемого уровня ждать пока не приходится. Усталость на работе сильно ослабляет ваш организм, поэтому не пренебрегайте сном. Первая половина месяца идеально подходит для отдыха и накопления сил, поскольку в третьей декаде мая придется много и напряженно работать. Вскоре вы получите выгодные предложения, которые увеличат ваши доходы в разы. Однако наберитесь терпения, это произойдет не раньше последних чисел месяца.

ТЕЛЕЦ

Не расстраивайтесь, если вначале мая неприятностей больше, чем вы могли предположить. Со второй половины мая начинается судьбоносный цикл в вашей жизни. Удача и везение будет сопутствовать во всех делах. Время получения наград, благодарностей и новых возможностей. Не упускайте ни одного предложения, которое сулит дополнительный заработок. Предприниматели смогут повысить прибыльность компании, но для этого придется пойти на небольшой риск и взять кредит. Удачными будут проекты, связанные с интернетом и цифровыми технологиями.

БЛИЗНЕЦЫ

Предчувствие положительных перемен не покидает вас в последнее время. И действительно, в работе сделайте временную паузу, она необходима для переоценки своих способностей. Звезды советуют задуматься над сменой места работы или получением новой профессии. Предприниматели будут вынуждены заняться налоговыми декларациями, рекомендуется с осторожностью заполнять бумаги, проверяя все пункты. Для поддержания стабильных доходов вам придется усердно и кропотливо трудиться, не отвлекаясь на майские развлечения.

РАК

Возможно получение вознаграждения за дополнительную работу, вам могут вернуть старый долг. Может возникнуть необходимость сменить не только место работы, но и направление прежней деятельности, но для этого придется обучаться новым навыкам и осваивать цифровые технологии. Бизнесменов и предпринимателей ожидает каскад удачных сделок, связи с крупными инвесторами укрепятся, а также появятся новые партнеры. Начинается новый жизненный этап – более яркий, радостный и комфортный.

ЛЕВ

Если возникнет острое желание уволиться, поменять вид деятельности или разорвать деловые отношения с партнерами – не делайте этого до третьей декады мая. К концу месяца появится еще больше привлекательных вариантов и предложений. Период перемен, прогресса, новых начинаний и больших возможностей стартует с 17 мая. В этом месяце вы должны будете усердно поработать, чтобы раскрутить колесо своих дел. Ваши действия в мае оказывают значительное влияние на последующие месяцы 2023 года.

ДЕВА

В этом месяце вы можете реализовать некоторые из своих планов, только не ставьте перед собой слишком высокие цели, время для них еще будет в 2023 году. Ищите и не упускайте открывающиеся новые возможности, интересные идеи. Ваша энергия - на подъеме, настало время действовать. Важная тема в этом месяце - независимость. Лучше всего рассчитывать только на свои силы, шагать вперед решительно и смело, ярко проявлять свою индивидуальность. Это время посева. То, что вы посеете, будет приносить плоды в 2024 году.

ВЕСЫ

Время дипломатии, заключения союзов и взаимовыгодных партнерских соглашений. Сформулируйте, ясно представьте свои цели и начните работать в их направлении. Однако не следует ждать немедленных результатов уже в этом году: семенам, брошенным в почву, надо набраться сил и прорасти. Внесите в свою жизнь больше нового: знакомьтесь с новыми людьми, пробуйте делать то, чем вы никогда прежде не занимались, в конце концов, обновите свой гардероб или займитесь спортом!

СКОРПИОН

Позвольте себе заняться тем, что вам больше всего нравится, вызывает у вас наибольшее вдохновение. Быть может, именно это дело и приведет вас к социальному успеху и материальному достатку. Развивайте в себе терпение, анализируйте ситуацию, укрепляйте партнерские отношения. В мае вероятны задержки, связанные с занятостью других людей, нехватка ресурсов. Попробуйте не торопиться, расслабиться, проявить дипломатичность и такт, постараться понять своих партнеров. Таким образом вы сбережете много энергии и нервов как самим себе, так и другим людям.

СТРЕЛЕЦ

Чрезвычайно творческий месяц. Вас переполняют идеи, связанные с новой темой, недавно вошедшей в вашу жизнь. Если вас критикуют – не обращайте внимания. Надо, чтобы результаты работы нравились в первую очередь вам самим. Хорошее время для общения с интересными людьми, недолгих путешествий, встреч с новыми друзьями. И самое интересное - что чем больше вы делитесь своими идеями, тем больше их к вам приходит. Вероятно, вы потратите в этом месяце больше денег, чем рассчитывали, но зато сделаете это с удовольствием.

КОЗЕРОГ

Вы испытываете сильное желание идти вперед и действовать немедленно, однако большое количество мелких деталей требует вашего внимания и замедляет продвижение. Будучи захвачены чем-то новым, возникшим в вашей жизни в этом году, вы вдруг обнаруживаете, что к желанной цели ведет множество самых разных путей, и каждый из них по-своему интересен. При этом совершенно нормально, если вы захотите немного отвлечься и испытать разные возможности. Прекрасный месяц для путешествий, особенно если вы отправитесь в новую для вас страну.

ВОДОЛЕЙ

Вероятно, в предыдущие месяцы этого года вы представляли себе свой новый замысел в самых общих чертах, и этого было достаточно. Теперь же вам необходимо подойти к делу более детально, досконально разобраться в том, чем вы занимаетесь. Настало время несколько сбавить темп и понять, что важно не только то, что вы делаете, но и как вы это делаете. Обратите внимание на близких людей семью, родителей - как на них повлияла ваша увлеченность новым делом? Главное, все-таки не забывайте, что для вас является самым важным.

РЫБЫ

Ваше новое начинание вдруг начинает буксовать, то и дело натыкаться на препятствия. Это вполне закономерно: просто природные ритмы помогают вам взглянуть на свое дело более трезво и объективно. Если то, что вы задумали, не способно выдержать ни малейшего неблагоприятного воздействия, то, может быть, не надо тратить время и энергию на столь эфемерные замыслы? Сосредоточьтесь на самом главном, засучите рукава и как следует поработайте - тогда этот месяц поможет вам значительно укрепить свои позиции.

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