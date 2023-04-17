Ретроградный Меркурий с 21 апреля по 15 мая 2023 года: что нас ждет в это время

Транзит ретроградного Меркурия расшевелит память и поможет посмотреть на привычные вещи с другой стороны. Как можно больше времени следует посвятить себе и своим мыслям, покою и тишине.

С 21 апреля по 15 мая 2023-го – период ретроградного движения в знаке Тельца. В этот раз совпадает с весенним коридором затмений, что создает особый энергетический фон. Это время нестабильности практически во всех сферах, связанных с поиском, обработкой и передачей информации, транспортной системой и любыми перемещениями, расчетами и документами, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

С 7 апреля по 31 мая – петля Меркурия, т.е. ее начало приходится на 7 апреля. В этот день планета находилась в шестом градусе Тельца, в котором и закончится период ее ретроградности 15 мая.

21 апреля Меркурий будет в шестнадцатом градусе Тельца, в котором планета окажется 31 мая, после завершения ретроградного движения. Соответственно, это день выхода Меркурия из петли.

Соединение Солнца и ретроградного Меркурия произойдет 2 мая – это начало нового цикла планеты, который всегда длится около четырех месяцев. И, в целом, май станет месяцем выхода из предыдущего цикла забот и проблем. Но также в это время возникнут новые интересы, появятся другие приоритеты, которые повлекут за собой хлопоты и заботы. Все это будет важным до следующей перезагрузки Меркурия, а потом снова новый цикл. Это можно представить по аналогии со сменой сезонов в природе.

Разворот Меркурия в ретроградное движение 20 апреля, в день солнечного затмения, увеличивает значимость этих двух астрологических событий, которые усиливают друг друга. Вселенная как будто бы дает нам возможность глубже понять суть волнующих вопросов, в результате чего происходит озарение, появляются совершенно неординарные решения и подходы.

Телец – материальный знак Зодиака, связан с понятием красоты и комфорта, которое у каждого свое - в зависимости от особенностей личного гороскопа. Учитывая, что весенний коридор затмений происходит на фоне петли Меркурия, то можно ожидать искажений и перекосов в сферах, связанных с деньгами, имуществом, профессиональной сферой. Период ретроградного Меркурия в Тельце может усилить желание продемонстрировать свой статус и высокие доходы (даже если такого и близко нет). Многие люди будут пытаться выдавать себя не за того, кем является на самом деле.

Управитель Меркурия в Тельце – Венера, перемещающаяся по Близнецам, значительно увеличивает возможность контактов и поездок, встреч с давними знакомыми и партнерами, новых знакомств. Однако все ли они полезны? Также это время суеты, бесполезных разговоров и сплетен, ненужных покупок.

В третьей декаде апреля – первой половине мая каждый проходит проверку на адекватность. Условия и обстоятельства абсолютно разные, но к концу мая станут очевидны свои сильные и слабые стороны. Осознанные думающие личности проведут переоценку ценностей, поймут истинные причины проблем, смогут изменить мышление и сделать свою жизнь лучше. Люди, которые привыкли обвинять в собственных жизненных сложностях всех, но только не себя, рискуют еще больше погрязнуть в болоте пороков, долгов и неустроенности.

Меркурий бывает ретрограден чаще, чем любая другая планета, характеризует мышление и коммуникации, способность договариваться и устанавливать связи. Начало очередного меркурианского цикла (весной 2023-го – это 2 мая) открывает новые возможности, если навести порядок в собственной голове, упорядочить свои мысли, отбросить информационный мусор. Это подходящее время для того, чтобы отказаться от мешающих убеждений, старых представлений, методов и моделей поведения.

Ретроградный Меркурий в Тельце в апреле-мае 2023 года потребует пересмотра товарно-денежных отношений с другими людьми и взаимодействия с внешним миром. Это прекрасное время для повторения пройденного материала или неспешного обучения новому. Информация в это время хорошо запоминается, а подсознание дает ценные подсказки в виде образов и ощущений, которые можно будет применить на практике после 15 мая.

Период ретроградного Меркурия благоприятен для покупки или продажи техники, оборудования и других вещей, бывших в употреблении. Однако любые затраты должны быть продуманы и обоснованы, т.к. часто в это время деньги тратятся на совершенно бесполезные предметы и услуги. Хорошее время для переоформления документов, пересмотра договоров, внесения изменений в работающие проекты, а также возобновления взаимоотношений с бывшими коллегами и партнерами.

Совпадение периодов ретроградного Меркурия и весеннего сезона затмений говорит о большой значимости весенних событий на всех уровнях. Все, что будет происходить в дни ретроградного Меркурия (21 апреля – 15 мая), а в более широком диапазоне – с 7 апреля по 31 мая, окажет важную роль в формировании новых жизненных приоритетов в условиях стремительно меняющейся действительности.

Следует помнить о том, что в дни ретроградного Меркурия возникают всевозможные поломки техники и оборудования, случаются аварии, травмы из-за невнимательности. Учитывая транзит по земному знаку Зодиака – Тельцу, важно предпринять меры по охране имущества, ценных вещей, денег. Держите пароли от электронных кабинетов, документы и банковские карты в строгой секретности, поскольку мошенники активизируются в период ретроградного Меркурия.

Если вы уже готовы бронировать жилье и билеты на лето, планируете туристическую поездку, лучше все же делать это после 15 мая. Вероятнее всего, привлекательные цены и скидки, которые сейчас попадаются на глаза, в итоге приведут к потерям и разочарованиям, если вы на них купитесь. Не торопитесь, время еще будет. Пока что можно сравнивать варианты, анализировать и сопоставлять детали. Не стоит в ближайшее время менять стиль в одежде, цвет волос или прическу. Воздержитесь от любых экспериментов, особенно связанных с внешностью. Не самое подходящее время даже для мелкого ремонта – потом все придется переделывать.

Дни с 21 апреля по 15 мая будут особенно напряженными для Львов, Скорпионов и Водолеев, особенно родившихся в первой и второй декадах зодиакального месяца. Ретроградный Меркурий в Тельце может принести путаницу в финансовые вопросы, отношения, основой которых является денежный интерес. Это время суеты, бытовых неприятностей, утомляющих забот и хлопот.

Многие люди в третьей декаде апреля-первой половине мая могут проживать повторяющиеся жизненные сценарии. Если такое происходит, значит, пора решать этот вопрос, значит, пришло время обнулиться и освободится от уже знакомых неприятностей. Это сделать сложно, поскольку Телец – фиксированный знак Зодиака, но лучше все же не затягивать, иначе ситуация и обстоятельства уплотнятся настолько, что вряд ли потом из них удастся выбраться.

Примерно 20-25% людей имеют в натальной карте ретроградный Меркурий, поэтому для них такие транзиты являются благоприятными. Родившиеся при ретроградном Меркурии, чаще всего интроверты. Их разум как бы направлен внутрь себя, им трудно общаться с окружающими, поскольку присутствует ощущение, что их никто не понимает. В периоды ретроградного Меркурия такие люди попадают в естественные и комфортные для них условия. Планета помогает максимально раскрыться, встретить человека с похожим типом мышления, выйти из замкнутого круга проблем, найти решения из, казалось бы, безвыходных ситуаций.

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