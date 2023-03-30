Финансовый гороскоп на апрель 2023 года

Для деловой сферы, финансов и социальной жизни первая и вторая декады апреля благоприятны. Это время возможностей, начинаний, "посева семян", плоды от которых будем собирать в 2025 году. Не стоит откладывать на потом то, что можно сделать сейчас, не упускайте ни минуты. Третья декада месяца достаточно напряженная для любых форм денежных отношений.

В апреле многие события обусловлены только что начавшимся транзитом Плутона по Водолею, а также коридором затмений, который откроет солнечное затмение в Овне 20 апреля в последнем градусе этого знака, как будто бы завершая какой-то очень важный этап развития мира.

С 21 апреля начнется период ретроградного Меркурия в Тельце, который продолжится до 16 мая. Нужно быть готовыми к расходам, неожиданным затратам, которые не зависят от того, есть прибыль или нет. Они просто необходимы, однако в этот период финансовые трудности не душат, но давят.

Плутон символизирует власть, большие деньги и накопления в виде банковских счетов, крупных вкладов в акции солидных предприятий. Это финансовые корпорации, совместные деньги, ресурсы других людей, долговые обязательства, налоги, кредитные средства. В каждом знаке Зодиака Плутон находится по 15 – 20 лет и смена знака всегда влечет за собой серьезные трансформации в геополитике, в международной валютной и финансовой системе.

Полный оборот Плутона вокруг Солнца (цикл планеты) составляет примерно 248 земных лет. Важно то, что США – ведущий мировой финансовый центр, были образованы 4 июля 1776 года при объединении тринадцати британских колоний, объявивших о своей независимости. В 1787 году была принята Конституция США. Т.е. все это происходило в предыдущий транзит Плутона по Водолею, а это значит, что в апреле 2023 года начинается новый цикл - как для США, так и для всего человечества. И на первых этапах (апрель 2023-го – ноябрь 2024-го) будет происходить становление нового миропорядка. К чему мы придем, какие плюсы и минусы от этого, какая валюта станет глобальной – увидим уже в 2024 году. Ясно одно: так, как раньше, уже не будет.

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ОВЕН

Пришло время расплатиться с долгами, отказаться от замыслов, которые долгое время так и не смогли реализоваться и влачат жалкое существование. Не бойтесь расставаться с прошлым, бесперспективным, но таким привычным. В первой половине апреля успейте начать новый проект, а может быть даже сменить работу, направление профессиональной деятельности. Необходимо уделить время деловым партнерам, сотрудникам, коллегам и обсудить различные варианты развития событий во всем мире и в финансовой системе.

ТЕЛЕЦ

Месяц полон стрессов, связанных с работой и деньгами. Вряд ли вы можете рассчитывать на желаемую прибыль, однако время подходит для того, чтобы начать что-то новое. Апрель 2023-го завершает долгий период в вашей жизни и подготавливает вас к совершенно новому этапу, который заставит вас иначе посмотреть на свое положение в социуме и жизнь в целом. Пройдет немного времени, и возникнут новые планы, в жизни появится обновленный смысл и перспективы.

БЛИЗНЕЦЫ

Вполне возможно, что в апреле вы уже поймете, что вас ждет в 2024 году, и с интересом окунетесь в свое будущее еще до завершения этого года. Однако то, что захватит ваше воображение сейчас, требует тщательной проработки. Фиксируйте свои мысли, ищите различные варианты развития бизнеса, однако не принимайте серьезных решений в третьей декаде апреля. Месяц подходит для внутренней работы, подготовки, создания базы. Если вы давно мечтали внести обновления в свою жизнь – первая половина апреля подходит для этого.

РАК

Непростой месяц, в первую очередь из-за финансовой нестабильности. В апреле вы особенно отчетливо почувствуете, что ваша жизнь замедляется и какой-то ее этап подходит к завершению. Однако не поддавайтесь унынию и усталости. Хорошо бы раздать другим людям, не жалея, все, что вы им должны: вещи, деньги, обязательства. Не спешите приобретать что-нибудь новое. Позвольте себе отдохнуть, помечтать и не спеша обдумать свои перспективы, взаимоотношения с деловыми партнерами, свои достижения на работе.

ЛЕВ

Апрель может быть несколько двусмысленным, поскольку, с одной стороны, в вашей жизни появляется множество заманчивых предложений, и вполне вероятно, что приходится расставаться со многими делами и людьми. Но с другой - вы не понимаете, за что хвататься, полны идей и оптимизма, вам хочется немедленно что-нибудь предпринять. Так используйте свой запас оптимизма для того, чтобы радостно, с легким сердцем, вдохновить других людей на действия и вернуть веру в светлое будущее.

ДЕВА

Постарайтесь навести порядок в делах, вспомните, кому вы что-нибудь задолжали, и приложите усилия для того, чтобы раздать долги. В этом месяце важно все расставить по своим местам. Не надо стремиться заглянуть за горизонт или оставлять что-нибудь впрок. Беритесь за то, что под рукой, и действуйте, не спеша и основательно. Хороший месяц для того, чтобы от слов перейти к делу, обновить технику и оборудование (до 20 апреля) и спокойно переждать сложный для всех период, который начнется с 21 апреля и закончится ближе к середине мая.

ВЕСЫ

Очень трудно удержаться от покупок, которые подчеркивают статус, выделяют из общей массы. Но апрель не самый подходящий месяц для этого. Копите деньги – скоро они вам понадобятся для чего-то важного и фундаментального. Если сможете удержаться от соблазна, весь мир раскроется перед вами и все вокруг окажется чрезвычайно интересным и наполненным смыслом. К концу апреля могут появиться мысли, что вы долго засиделись на одном месте и что пора искать новую перспективную работу или открывать собственное дело.

СКОРПИОН

Месяц тревог и волнений, беспокоит нечто далекое и абстрактное, однако сейчас настало время, чтобы позаботиться о том, что имеете, над чем долго работали. Впереди вас ждет новый жизненный этап, который начнется после коридора затмений (закроется 5 мая), так не жалейте физических сил на то, чтобы укрепить имеющийся фундамент, отношения с коллегами и деловыми партнерами, возможно, встретившись в неформальной обстановке. Именно они в скором времени обеспечат вам поддержку.

СТРЕЛЕЦ

Месяц важных изменений в социальной жизни, в основном в лучшую сторону. Тяжело может быть из-за того, что необходимо будет больше уделить внимания работе, т.к. на вас возложат дополнительные обязательства. Но не отказывайтесь – покажите, на что вы способны, и ваши старания будут вознаграждены. В апреле вам могут неожиданно начислить небольшую премию или сделать какой-либо подарок. Также возможна дальняя командировка и повышение в должности с прибавкой к зарплате.

КОЗЕРОГ

Используйте свои аналитические способности для того, чтобы обдумать и сопоставить все достижения и неудачи предыдущих месяцев. Вполне вероятно, что какие-то из ваших жизненных целей сейчас находятся в состоянии кризиса. На данный момент важно не поддаваться эмоциям, а отстраниться и объективно подвести итог, внести необходимые изменения и извлечь возможный максимум из пройденного профессионального пути. С этого месяца источники ваших доходов будут меняться, по крайней мере, обстоятельства будут подталкивать к этому.

ВОДОЛЕЙ

Вы справитесь с задачами этого месяца наиболее успешно, если обладаете каким-либо уникальным или иным необычным опытом. Озвучивайте свои идеи, вносите предложения в рабочий процесс, даже если они кардинально отличаются от идей и планов других людей. Если же столкнетесь с непониманием коллег и партнеров – смело закрывайте дверь в прошлое. Как только вы избавитесь от старого и немного отдохнете, вам откроются новые перспективы, возможно, даже в другом городе или стране.

РЫБЫ

Проявите максимум влияния и распорядительности в профессиональной сфере, бизнесе, на службе. Вполне может быть, что дело, которым вы больше всего заняты сейчас, недолговечно. Сейчас важно проявить максимум способностей, показать себя с лучшей стороны. Так или иначе, это окажется важным для вашего будущего. Хорошее время для работы с иностранцами, сотрудничества с крупными международными компаниями. Однако заручитесь помощью того, кому вы доверяете, чтобы вместе все тщательно спланировать, взвесить и просчитать.

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