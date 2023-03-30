Фінансовий гороскоп на квітень 2023 року

Для ділової сфери, фінансів, соціального життя перша та друга декади квітня сприятливі. Це час можливостей, починань, посіву насіння, плоди від якого збиратимемо в 2025 році. Не варто відкладати на потім те, що можна зробити зараз, не втрачайте жодної хвилини. Третя декада місяця досить напружена будь-яких форм фінансових відносин.

У квітні багато подій зумовлені транзитом Плутона Водолієм, що тільки-но почався, а також коридором затемнень, яке відкриє Сонячне затемнення в Овні 20 квітня в останньому градусі цього знака, ніби завершуючи якийсь дуже важливий етап розвитку світу. Від 21 квітня розпочнеться період ретроградного Меркурія у Тельці, який триватиме до 16 травня. Потрібно бути готовими до витрат, несподіваних витрат, які не залежать від того, чи є прибуток чи ні. Вони просто необхідні, однак у цей період фінансові труднощі не душать, але тиснуть.

Плутон символізує владу, великі гроші та накопичення у вигляді банківських рахунків, великих вкладів в акції солідних підприємств. Це фінансові корпорації, спільні гроші, ресурси інших людей, боргові зобов'язання, податки, кредитні кошти. У кожному знаку зодіаку Плутон перебуває по 15 – 20 років і зміна знака завжди тягне за собою серйозні трансформації в геополітиці, міжнародній валютній та фінансовій системі.

Повний оберт Плутона навколо Сонця (цикл планети) становить приблизно 248 земних років. Важливо те, що США — провідний світовий фінансовий центр — були утворені 4 липня 1776 під час об'єднання тринадцяти британських колоній, які оголосили про свою незалежність. 1787 року було ухвалено Конституцію США. Тобто все це відбувалося в попередній транзит Плутона Водолієм, а це означає, що у квітні 2023 року починається новий цикл як для США, так і для всього людства. І на перших етапах (квітень 2023 – листопад 2024 р.) відбуватиметься становлення нового світоладу. До чого ми прийдемо, які плюси та мінуси від цього, яка валюта стане глобальною – побачимо вже 2024 року. Зрозуміло одне, так, як раніше, вже не буде.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологиня Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Настав час розплатитися з боргами, відмовитися від задумів, які тривалий час так і не змогли реалізуватися та тягнуться жалюгідне існування. Не бійтеся розлучатися з минулим, безперспективним, але таким звичним. У першій половині квітня встигніть розпочати новий проэкт, а можливо навіть змінити роботу, напрямок професійної діяльності. Необхідно приділити час діловим партнерам, співробітникам, колегам та обговорити різні варіанти розвитку подій у всьому світі та у фінансовій системі.

ТЕЛЕЦЬ

Місяць повний стресів, пов'язаних з роботою та грошима. Навряд чи ви можете розраховувати на бажаний прибуток, проте час підходить для того, щоб почати щось нове. Квітень 2023 завершує довгий період у вашому житті і готує вас до нового етапу, який змусить вас зовсім інакше подивитися на своє становище в соціумі і життя в цілому. Мине трохи часу, і виникнуть нові плани, у житті з'явиться оновлений зміст та перспективи.

БЛИЗНЯТА

Цілком можливо, що у квітні ви вже зрозумієте, що на вас чекає у 2024 році, і з цікавістю поринете у своє майбутнє ще до завершення цього року. Однак те, що захопить вашу уяву зараз, вимагає ретельного опрацювання. Фіксуйте свої думки, шукайте різні варіанти розвитку бізнесу, проте не приймайте серйозних рішень у третій декаді квітня. Місяць підходить для внутрішньої роботи, підготовки, створення бази. Якщо ви давно мріяли внести оновлення до свого життя – перша половина квітня підходить для цього.

РАК

Непростий місяць, насамперед через фінансову нестабільність. У квітні ви особливо виразно відчуєте, що ваше життя сповільнюється і якийсь його етап підходить до завершення. Однак не піддавайтеся зневірі та втомі. Добре було б роздати іншим людям, не шкодуючи, все, що ви їм повинні: речі, гроші, зобов'язання. Не поспішайте купувати щось нове. Дозвольте собі відпочити, помріяти та не поспішаючи обміркувати свої перспективи, взаємини з діловими партнерами, свої досягнення на роботі.

ЛЕВ

Квітень може бути дещо двозначним, оскільки, з одного боку, у вашому житті з'являється безліч привабливих пропозицій, і цілком імовірно, що доводиться розлучатися з багатьма справами та людьми. Але з іншого боку, ви не розумієте за що хапатися, сповнені ідей та оптимізму, вам хочеться негайно щось зробити. Так використовуйте свій запас оптимізму для того, щоб радісно, з легким серцем надихнути інших людей на дії та повернути віру у світле майбутнє.

ДІВА

Постарайтеся навести лад у справах, згадайте, кому ви щось заборгували, і докладіть зусиль для того, щоб роздати борги. Цього місяця важливо все розставити на свої місця. Не треба прагнути заглянути за обрій або залишати щось про запас. Беріться за те, що під рукою і дійте, не поспішаючи і ґрунтовно. Гарний місяць для того, щоб від слів перейти до справи, оновити техніку та обладнання (до 20 квітня) та спокійно перечекати складний для всіх період, який розпочнеться з 21 квітня та закінчиться ближче до середини травня.

ТЕРЕЗИ

Дуже важко утриматися від покупок, які наголошують на статусі, виділяють із загальної маси. Але, квітень не найкращий місяць для цього. Зберігайте гроші — скоро вони вам знадобляться для чогось важливого і фундаментального. Якщо зможете утриматися від спокуси — весь світ розкриється перед вами, і все довкола виявиться надзвичайно цікавим та наповненим змістом. До кінця квітня можуть з'явитися думки, що ви довго засиділися на одному місці і настав час шукати нову перспективну роботу або відкривати власну справу.

СКОРПІОН

Місяць тривог і хвилювань турбує щось далеке та абстрактне, проте зараз настав час, щоб подбати про те, що маєте, над чим довго працювали. Попереду на вас чекає новий життєвий етап, який почнеться після коридору затемнень (закриється 5 травня), так не шкодуйте фізичних сил на те, щоб зміцнити існуючий фундамент, стосунки з колегами та діловими партнерами, можливо зустрівшись у неформальній обстановці. Саме вони незабаром забезпечать вам підтримку.

СТРІЛЕЦЬ

Місяць важливих змін у соціальному житті, в основному, на краще. Важко можливо через те, що потрібно буде більше приділити уваги роботі, бо на вас покладуть додаткові зобов'язання. Але не відмовляйтеся — покажіть, на що ви здатні і ваші старання будуть винагороджені. У квітні вам можуть несподівано нарахувати невелику премію або зробити подарунок. Також, можливе дальнє відрядження та підвищення на посаді із додатком до зарплати.

КОЗОРІГ

Використовуйте свої аналітичні здібності для того, щоб обміркувати та зіставити всі досягнення та невдачі попередніх місяців. Цілком імовірно, що якісь із ваших життєвих цілей зараз перебувають у стані кризи. На даний момент важливо не піддаватися емоціям, а відсторонитися та об'єктивно підбити підсумок, внести необхідні зміни та витягти можливий максимум із пройденого професійного шляху. З цього місяця джерела ваших доходів змінюватимуться, принаймні обставини підштовхуватимуть до цього.

ВОДОЛІЙ

Ви впораєтеся з завданнями цього місяця найбільш успішно, якщо маєте якийсь унікальний або інший незвичайний досвід. Озвучуйте свої ідеї, вносьте пропозиції до робочого процесу, навіть якщо вони кардинально відрізняються від ідей та планів інших людей. Якщо ж зіткнетеся з нерозумінням колег та партнерів – сміливо зачиняйте двері у минуле. Як тільки ви позбавитеся старого і трохи відпочинете, вам відкриються нові перспективи, можливо навіть в іншому місті чи країні.

РИБИ

Проявіть максимум впливу та розпорядження у професійній сфері, бізнесі, на службі. Цілком можливо, що справа, якою ви найбільше зайняті зараз, недовговічна. Зараз важливо проявити максимум здібностей, показати себе з найкращого боку. Так чи інакше, це виявиться важливим для вашого майбутнього. Гарний час для роботи з іноземцями, співпраці з великими міжнародними компаніями. Однак, заручіться допомогою того, кому ви довіряєте, щоб разом ретельно спланувати, зважити і прорахувати.

Читайте також: