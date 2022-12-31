Що сказав би вам Зіґмунд Фрейд: тест за картинкою

Як вам ідея потрапити на прийом до Зигмунда Фрейда? Тест за картинкою— що б сказав Зігмунд Фрейд, знайдете у матеріалі ТСН.ua

Пропонуємо пройти жартівливий тест та отримати відповідь про вашу особистість. Просто виберіть одне із зображень, яке вам подобається найбільше.

Але не розглядайте картинки, не аналізуйте їх, орієнтуйтеся на перше враження.

тест по картинці

Що б сказав про Вас Фрейд

Якщо ви вибрали картинку № 1.

Творець психоаналізу, можливо, вам сказав би:

"У Вас прихований величезний ресурс почуття гумору. Жарти, сміх, розуміння, що все на краще, допоможуть жити радісно та гідно. Але не використовуйте гумор для маскування справжніх потреб. Навчіться у цьому бути прямолінійними, наполегливими. Не соромтеся проявів негативних емоцій, сліз. Найнебезпечніше це тримати їх у собі.

Якщо ваш вибір картинка № 2.

Дуже часто люди обмінюють щастя на уявну, хоч мінімальну стабільність.

Ви неймовірно практичні, намагаєтеся не ризикувати зайвий раз. Це дає вам відчуття впевненості у майбутньому дні. Ви багато працюєте, докладаєте зусиль для реалізації своїх ідей, потенціалу. Намагаєтеся не ображати людей, навіть неприємну правду подати як жарт.

Якщо ви вибрали картинку № 3.

Автор психоаналізу, можливо, вам би сказав: "Біль пропадає, якщо перемикнути увагу інші питання. Чим більше важливості ви надаєте стражданню, тим більше воно вас руйнуватиме. Уважно поставтеся до цього принципу. Через нього всесвіт хоче до вас донести важливу інформацію. Розглядайте події у вашому житті з різних сторін, шукайте позитивні моменти".

Якщо ваш вибір картинка № 4.

Найбільше в житті ми беззахисні та відкриті, коли любимо. Ваша підсвідомість сильно схильна до різних страхів. Вам складно відпускати людей зі свого життя. Допоможе порада Фрейда: «Людині важливо бути чесною хоча б наодинці із собою».

Якщо ви вибрали картинку № 5.

Вислухавши вашу думку, і дізнавшись, яку картинку ви вибрали автор психоаналізу, можливо, вам би сказав: "Більшості людей у ​​житті не потрібна істина. Їм потрібні ілюзії, адже жити без них вони не можуть. Світ навколо дуже різноманітний, намагайтеся пізнати його багатогранність. Не забувайте дякувати за те, що маєте. А ось із вашою цинічністю важливо бути обережними. Ви можете зайти надто далеко".

Якщо ви вибрали картинку № 6.

Фрейд сказав би про вас: "Для жінки набагато важливіше любити, аніж бути коханою. Ви неймовірно віддані улюбленій справі. Готові пройти через будь-які перепони задля досягнення мети. Не виключено, що саме Фрейд вам повідомив би ще один важливий принцип: "Тільки великі люди здатні все життя зберігати у собі елементи поведінки дитини. Перестаньте жалкувати, про ваше минуле. Більше приділяйте часу, дбайте про свою внутрішню дитину."

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