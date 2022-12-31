Что сказал бы вам Зигмунд Фрейд: тест по картинке

Как вам идея попасть на прием к Зигмунду Фрейду? Тест по картинке – что бы сказал Зигмунд Фрейд, найдете в материале ТСН.ua

Предлагаем пройти шутливый тест и получить ответ о вашей личности. Просто выберите одно из изображений, которое вам нравится больше всего.

Но не рассматривайте картинки, не анализируйте их, ориентируйтесь на первое впечатление.

тест по картинке

Что бы сказал о Вас Фрейд

Если вы выбрали картинку №1

Создатель психоанализа, возможно, вам сказал бы:

«У Вас скрыт огромный ресурс чувства юмора. Шутки, смех, понимание, что все к лучшему, помогут жить радостно и достойно. Но не используйте юмор для маскировки настоящих нужд. Научитесь этому быть прямолинейными, настойчивыми. Не стесняйтесь проявлений отрицательных эмоций, слез. Опаснее всего это держать их в себе".

Если ваш выбор картинка №2.

Очень часто люди обменивают счастье на мнимую, хоть минимальную стабильность. Вы невероятно практичны, стараетесь не рисковать лишний раз. Это дает вам чувство уверенности в будущем дне. Вы много работаете, прилагаете усилия для реализации своих идей, потенциала. Пытаетесь не обижать людей, даже неприятную правду преподнести как шутку.

Если вы выбрали картинку №3.

Автор психоанализа, возможно, вам бы сказал: "Боль пропадает, если переключить внимание на другие вопросы. Чем больше важности вы придаете страданию, тем больше оно вас будет разрушать. Внимательно отнеситесь к этому принципу. Через него вселенная хочет до вас донести важную информацию. Рассматривайте события. в вашей жизни с разных сторон, ищите положительные моменты".

Если ваш выбор картинка №4

Больше всего в жизни мы беззащитны и открыты, когда любим. Ваше подсознание сильно подвержено различным страхам. Вам сложно отпускать людей из своей жизни. Поможет совет Фрейда: «Человеку важно быть честным хотя бы наедине с собой».

Если вы выбрали картинку № 5.

Выслушав ваше мнение, и узнав, какую картинку вы выбрали автор психоанализа, возможно, вам бы сказал: "Большинству людей в жизни не нужна истина. Им нужны иллюзии, ведь жить без них они не могут. Мир вокруг очень разнообразен, старайтесь узнать его многогранность. Не забывайте благодарить за то, что имеете. А вот с вашей циничностью важно быть осторожными. Вы можете зайти слишком далеко".

Если вы выбрали картинку № 6.

Фрейд сказал бы о вас: "Для женщины гораздо важнее любить, чем быть любимой. Вы невероятно преданы любимому делу. Готовы пройти через любые преграды для достижения цели. Не исключено, что именно Фрейд вам сообщил бы еще один важный принцип: "Только велики люди способны всю жизнь сохранять в себе элементы поведения ребенка. Перестаньте сожалеть, о вашем прошлом. Больше уделяйте времени, заботьтесь о своем внутреннем ребенке."

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